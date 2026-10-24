Prediksi Skor Arsenal vs Everton: The Gunners Bidik Kemenangan Ketiga Beruntun di Liga Inggris

Pemain Arsenal, Bukayo Saka. (Istimewa)
JawaPos.com - Arsenal akan menjamu Everton pada pekan kedelapan Premier League 2026/2027 di Emirates Stadium, Sabtu (24/10/2026) malam.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi The Gunners untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen Liga Inggris.
Laga Arsenal vs Everton dijadwalkan kick-off pukul 21.00 WIB dan dapat disaksikan melalui live streaming Vidio. Arsenal lebih diunggulkan karena memiliki catatan kandang yang impresif, meski mereka harus memperhatikan kondisi sejumlah pemain menjelang pertandingan.
Baca Juga:Prediksi Skor Chelsea vs Tottenham Malam Ini: Xabi Alonso Incar 3 Poin, De Zerbi Siapkan Perlawanan
Tim asuhan Mikel Arteta tersebut mengincar kemenangan ketiga secara beruntun di Premier League. Tambahan tiga poin sangat penting bagi Arsenal yang saat ini tertinggal tiga poin dari Manchester City di puncak klasemen.
Arsenal datang dengan kepercayaan diri yang cukup baik setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Nottingham Forest pada pekan sebelumnya. Noni Madueke menjadi penentu kemenangan melalui gol pada menit ke-80 setelah masuk sebagai pemain pengganti.
Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Arsenal memiliki sejumlah opsi untuk mengubah jalannya pertandingan, termasuk melalui pemain yang memulai laga dari bangku cadangan.
Selain kemenangan atas Nottingham Forest, Arsenal juga membawa modal positif dari kompetisi Eropa. Mereka bermain imbang 2-2 saat menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions, Kamis (22/10/2026).
Hasil imbang tersebut menjadi gambaran bahwa Arsenal mampu memberikan perlawanan kepada tim kuat Eropa. Lini serang mereka juga cukup produktif pada awal musim ini, dengan catatan mencetak sedikitnya dua gol dalam lima dari tujuh pertandingan Premier League.
Kekuatan Arsenal semakin terlihat ketika bermain di hadapan pendukung sendiri. Mereka telah memenangi tiga pertandingan kandang di Premier League musim ini dan mengantongi enam kemenangan beruntun di Emirates Stadium dalam kompetisi tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022