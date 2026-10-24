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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 25 Oktober 2026 | 00.06 WIB

Prediksi Skor Arsenal vs Everton: The Gunners Bidik Kemenangan Ketiga Beruntun di Liga Inggris

Pemain Arsenal, Bukayo Saka. (Istimewa) - Image

Pemain Arsenal, Bukayo Saka. (Istimewa)

JawaPos.com - Arsenal akan menjamu Everton pada pekan kedelapan Premier League 2026/2027 di Emirates Stadium, Sabtu (24/10/2026) malam.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi The Gunners untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen Liga Inggris.

Laga Arsenal vs Everton dijadwalkan kick-off pukul 21.00 WIB dan dapat disaksikan melalui live streaming Vidio. Arsenal lebih diunggulkan karena memiliki catatan kandang yang impresif, meski mereka harus memperhatikan kondisi sejumlah pemain menjelang pertandingan.

Tim asuhan Mikel Arteta tersebut mengincar kemenangan ketiga secara beruntun di Premier League. Tambahan tiga poin sangat penting bagi Arsenal yang saat ini tertinggal tiga poin dari Manchester City di puncak klasemen.

Arsenal datang dengan kepercayaan diri yang cukup baik setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Nottingham Forest pada pekan sebelumnya. Noni Madueke menjadi penentu kemenangan melalui gol pada menit ke-80 setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Arsenal memiliki sejumlah opsi untuk mengubah jalannya pertandingan, termasuk melalui pemain yang memulai laga dari bangku cadangan.

Selain kemenangan atas Nottingham Forest, Arsenal juga membawa modal positif dari kompetisi Eropa. Mereka bermain imbang 2-2 saat menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions, Kamis (22/10/2026).

Hasil imbang tersebut menjadi gambaran bahwa Arsenal mampu memberikan perlawanan kepada tim kuat Eropa. Lini serang mereka juga cukup produktif pada awal musim ini, dengan catatan mencetak sedikitnya dua gol dalam lima dari tujuh pertandingan Premier League.

Kekuatan Arsenal semakin terlihat ketika bermain di hadapan pendukung sendiri. Mereka telah memenangi tiga pertandingan kandang di Premier League musim ini dan mengantongi enam kemenangan beruntun di Emirates Stadium dalam kompetisi tersebut.

Editor: Banu Adikara
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