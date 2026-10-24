VfB Stuttgart Tumbang 3-2, Borussia Monchengladbach Catat Kemenangan Perdana di Bundesliga 2026/2027

Borussia Monchengladbach tekuk VfB Stuttgart. (@borussia/Instagram)

JawaPos.com - VfB Stuttgart harus menelan kekalahan tipis 2-3 dari Borussia Monchengladbach pada pekan ketujuh Bundesliga 2026/2027 di MHPArena, Stuttgart, Sabtu (24/10). Meski sempat unggul lebih dulu, Stuttgart gagal mempertahankan keunggulan setelah Gladbach bangkit dan membalikkan keadaan.





Stuttgart memulai pertandingan dengan agresif dan langsung menciptakan sejumlah peluang. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit kelima ketika Ermedin Demirovic mencetak gol pembuka lewat tendangan voli dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan sundulan Dzenan Pejcinovic.





Gladbach lalu memberikan tekanan lebih besar dan menciptakan sejumlah ancaman ke gawang Dennis Seimen. Upaya Gladbach akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-38. Joe Scally menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui tembakan dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan Zento Uno. Kedua tim pun memasuki jeda dengan skor imbang 1-1.





Memasuki babak kedua, Gladbach tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Tim tamu langsung mengambil alih keunggulan pada menit ke-51 lewat Shuto Machino. Berawal dari umpan Wael Mohya, Machino melepaskan tembakan dari tengah kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri atas gawang Stuttgart. Gol itu membuat Gladbach berbalik unggul 2-1.





Ketika Stuttgart berusaha mencari gol penyeimbang, Gladbach justru memperbesar keunggulan pada menit ke-66. Mohya mencetak gol ketiga Die Fohlen lewat sundulan dari jarak dekat setelah menerima umpan silang Joe Scally. Gol itu membawa Gladbach unggul 3-1.





Upaya Stuttgart yang berusaha membongkar pertahanan Gladbach membuahkan hasil pada menit ke-83. Demirovic kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah menyambut umpan silang Jamie Leweling dengan sundulan dari jarak dekat. Gol itu menipiskan jarak skor menjadi 2-3 untuk Stuttgart.





Memasuki menit-menit akhir, Stuttgart meningkatkan tekanan dan berusaha memanfaatkan peluang yang tersisa. Namun, hingga wasit meniup peluit panjang, Stuttgart tidak mampu mencetak gol tambahan. Gladbach pun memastikan kemenangan 3-2 usai bangkit dari ketertinggalan satu gol.





Usai pertandingan, pelatih Stuttgart Sebastian Hoeness mengakui timnya pantas menerima kekalahan itu. “Ini kekalahan yang pantas. Kami memulai pertandingan dengan baik, tetapi gagal memanfaatkan peluang-peluang berikutnya untuk mencetak gol kedua,” ujar Hoeness dikutip dari situs resmi klub.





Hoeness juga menyoroti penurunan kualitas permainan Stuttgart setelah Gladbach mulai menemukan ritmenya. “Seiring berjalannya pertandingan, terlalu banyak kesalahan masuk ke dalam permainan kami. Hal itu memungkinkan Gladbach menemukan ritme mereka. Mereka benar-benar bekerja keras, sementara kami tidak cukup baik di terlalu banyak aspek setelah itu,” katanya.





Hoeness pun mengakui Stuttgart belum berada pada level yang diharapkan dan akan memperbaiki performa timnya. “Kami belum berada di posisi yang kami inginkan di Bundesliga saat ini. Kami harus kembali ke jalur yang benar dengan berfokus pada dasar-dasar permainan,” ucapnya.





Hasil itu membuat Die Roten saat ini menempati posisi ke-14 klasemen dengan catatan dua menang dan lima kalah dalam tujuh pertandingan terakhir. Sementara itu, Borussia Monchengladbach masih terpuruk di zona degradasi setelah hanya mencatatkan satu kemenangan yang baru diraihnya di markas Stuttgart.