Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Everton: Riccardo Calafiori Andalan di Lini Pertahanan

JawaPos.com - Arsenal menjamu Everton di pekan kedelapan Liga Inggris. Laga tersebut akan dimainkan di Emirates Stadium, Sabtu (24/10/2026) pukul 21.00 WIB.

Untuk pemain yang diturunkan untuk laga nanti, Mikel Arteta memastikan Riccardo Calafiori tetap menjadi pilihan utama di posisi bek kiri. Sementara Piero Hincapie juga siap untuk melawan Everton.

"Ya, dia siap. Saya rasa dia dalam kondisi yang berbeda karena dia juga menjalani pramusim penuh dan selalu siap untuk setiap pertandingan. Dan Piero, dia berlatih bersama kami dan siap untuk pertandingan besok (hari ini)," kata Mikel Arteta yang dikutip laman resmi Arsenal, Sabtu (24/10/2026).

Di posisi sayap kanan, kekuatan Arsenal akan berkurang karena absennya Bukayo Saka yang mengalami cedera saat melawan Bayern Munchen. Salah satu pemain yang bisa bermain di posisi itu adalah Max Dowman.

Sebagai pelatih, Mikel Arteta akan memberikannya kesempatan bermain. Dia melihat Dowman adalah pemain yang selalu memberikan dampak pada permainan.

"Itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan, untuk kembali ke kenangan dan perasaan saat itu. Itu masih bersama kita dan akan tetap ada di stadion untuk waktu yang sangat, sangat lama, saya pikir. Dia berlatih, dan setiap kali dia memiliki kesempatan untuk bermain, dia menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang akan memberikan dampak pada permainan, jadi tentu saja dia akan mendapatkan menit bermain," ujar pelatih asal Spanyol itu.

Di sisi lain, Arteta juga berbicara tentang cedera Bukayo Saka. Pelatih 44 tahun itu mengatakan bahwa pemain timnas Inggris itu akan kembali menjalani MRI untuk mengetahui seberapa parah cederanya.

"Dia akan menjalani MRI lagi siang ini (kemarin) karena ada cukup banyak cairan di area tersebut sehingga sulit untuk memahami seberapa parah cederanya, tetapi kita mungkin akan tahu lebih banyak besok (hari ini)," tegas pelatih yang pernah bermain di Everton tersebut.