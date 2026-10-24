Ronaldinho Siap Merumput di Serie C Bersama Ravenna Usai 11 Tahun Pensiun

Ronaldinho akan tampil saat Ravenna menjamu Forli di Serie C. (@ronaldinho/Instagram).
JawaPos.com - Legenda sepak bola Brasil Ronaldinho akan kembali merumput pada November 2026. Eks bintang Barcelona dan AC Milan itu dijadwalkan tampil bersama klub kasta ketiga Liga Italia, Ravenna, saat menghadapi rivalnya, Forli, pada 15 November di Stadio Bruno Benelli.
Kabar itu diumumkan Ravenna pada Jumat (23/10) di akun Instagram resmi klub. Kehadiran Ronaldinho menarik perhatian mengingat pemain yang pernah memperkuat tim nasional Brasil itu telah lama meninggalkan sepak bola profesional setelah terakhir kali bermain untuk klub Brasil, Fluminense, pada 2015.
Sebelumnya, Ronaldinho secara resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola pada 2018. Namun, pemain yang saat ini berusia 46 tahun itu berpeluang kembali merasakan atmosfer pertandingan kompetitif saat memperkuat Ravenna. Meskipun demikian, belum diketahui apakah Ronaldinho akan bermain penuh selama 90 menit atau tidak.
Nama Ronaldinho sendiri tidak bisa dilepaskan dari salah satu era keemasan sepak bola dunia. Ronaldinho merupakan bagian dari tim nasional Brasil yang menjuarai Piala Dunia 2002. Tiga tahun setelah mengantarkan Brasil meraih gelar juara dunia, Ronaldinho memenangkan Ballon d'Or pada 2005 sebagai pengakuan atas penampilannya yang luar biasa.
Ronaldinho juga pernah memperkuat sejumlah tim besar Eropa, termasuk Barcelona pada 2003 hingga 2008 dan AC Milan pada 2008 hingga 2011. Sementara itu, keterlibatan Ronaldinho bersama Ravenna tidak hanya sebatas tampil di lapangan. Ronaldinho bergabung dengan Ravenna pada Juni 2026 dan mengakuisisi sebagian saham klub.
Dilansir dari Reuters, Ravenna sendiri dimiliki oleh sahabat Ronaldinho, Ignazio Cipriani. Menurut Cipriani, kehadiran legenda Brasil itu merupakan bagian dari upaya untuk menarik perhatian lebih banyak pendukung sekaligus memperkuat hubungan antara tim dan warga Ravenna. Sosoknya yang dikenal secara global dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi klub yang saat ini berkompetisi di Serie C.
Sebelum pengumuman terbaru Ravenna, Ronaldinho sempat memberikan isyarat mengenai kemungkinan kembali bermain ketika tiba di Italia pada Agustus 2026. Saat itu, Ronaldinho belum secara tegas memastikan akan tampil dalam pertandingan resmi. Namun, Ronaldinho tidak menutup kemungkinan untuk kembali mencetak gol, termasuk mencapai gol ke-300 sepanjang kariernya. “Saya di sini untuk membantu,” ujar Ronaldinho saat itu.
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