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Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18.45 WIB

Prediksi Susunan Pemain Aston Villa vs Manchester City: Erling Haaland Kembali Jadi Ujung Tombak

Erling Haaland catatkan gol ke-100 non-penalti di Premier League. (@mancity/Instagram). - Image

Erling Haaland catatkan gol ke-100 non-penalti di Premier League. (@mancity/Instagram).

JawaPos.com - Manchester City bertandang ke markas Aston Villa di pekan kedelapan Liga Inggris. Laga tersebut akan dimainkan di Villa Park, Sabtu (24/10/2026) pukul 18.30 WIB. 

Pelatih Manchester City, Enzo Maresca, memastikan Erling Haaland sudah siap untuk bermain melawan Aston Villa setelah menjadi penghangat bangku cadangan saat mengalahkan AEK Athena di Liga Champions. Sementara kondisi kebugaran Nico O'Reilly, Mateo Kovačić, dan Matheus Nunes masih terus dipantau oleh tim kepelatihan. 

"Kami ada sesi latihan siang ini (kemarin) – semuanya bisa hadir atau tidak. Mengenai mereka yang masih diragukan, kemarin kondisi mereka semua membaik dan kita akan melihat perkembangannya sore ini. Erling adalah satu-satunya yang 100 persen siap. Dan tiga lainnya harus kita tunggu sesi hari ini," kata Enzo Maresca yang dikutip dari laman resmi Manchester City, Sabtu (24/10/2026). 

Pelatih asal Italia tersebut mengatakan bahwa suasana tim sangat baik karena tujuh laga meraih kemenangan beruntun di Liga Inggris. Namun, Maresca tidak ingin berbicara tentang peluang mendapatkan gelar musim ini. 

"Suasananya sangat baik. Saya sudah berkali-kali mengatakan suasananya baik. Kami senang dengan awal yang baik ini, tetapi kami lebih haus akan kemenangan. Kami senang saat ini, tetapi menginginkan lebih," ujar Maresca. 

“Masih terlalu dini [untuk mengatakan tim-tim tidak berpeluang meraih gelar]. Baru tujuh pertandingan, masih banyak pertandingan tersisa. Masih terlalu dini," lanjut mantan pelatih Chelsea itu. 

Untuk menghadapi Aston Villa, Maresca sudah memperkirakan laga akan berjalan sulit. Dia juga menghormati Unai Emery sebagai pelatih yang membuat timnya semakin kuat. 

"Saya sangat menghormati Unai. Dia telah berprestasi di semua klub yang pernah dia latih dan dia adalah manajer yang fantastis. Mereka adalah tim yang sangat bagus. Anda bisa mengenali tim tersebut dan Anda bisa melihat dengan jelas apa yang mereka inginkan. Mereka sangat intens saat tidak menguasai bola. Mereka dalam suasana hati yang baik, mereka memenangkan pertandingan dan saya yakin 100 persen bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit," pungkas Enzo Maresca. 

Editor: Banu Adikara
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