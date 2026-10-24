Prediksi Skor Lazio vs Parma di Liga Italia: I Biancocelesti Menang Telak?

Lazio memburu kemenangan atas Parma di Stadio Olimpico untuk membuka peluang naik ke puncak klasemen sementara Serie A. (Lazio)
JawaPos.com — Lazio diprediksi mengalahkan Parma 2-0 di Stadio Olimpico pada lanjutan Liga Italia, Sabtu malam, untuk membuka peluang merebut puncak klasemen sementara Serie A.
Bermodal 19 poin dari tujuh pertandingan dan kemenangan tiga gol atas Juventus, I Biancocelesti punya bekal kuat untuk memperpanjang penderitaan tim tamu yang sedang terpuruk.
Pertandingan ini menawarkan hadiah besar bagi pasukan Gennaro Gattuso yang belum tersentuh kekalahan di kompetisi domestik.
Tambahan satu poin saja cukup membawa Lazio melewati Inter Milan, setidaknya sampai pesaingnya tersebut menjalani pertandingan sehari kemudian.
Namun, peluang meraih kemenangan tentu jauh lebih menggoda daripada sekadar mengamankan hasil imbang di kandang sendiri.
Terlebih, Parma datang dengan empat poin dan menghuni posisi kedua dari bawah setelah kembali menelan kekalahan menyakitkan pada pertandingan terakhirnya.
Lazio layak menjadi favorit karena mengumpulkan enam kemenangan dan satu hasil imbang dalam tujuh pertandingan pembuka Serie A.
Koleksi 19 poin tersebut menjadi start terbaik klub di kasta tertinggi, bahkan melampaui awal perjalanan dua skuad mereka yang pernah meraih gelar juara.
Gattuso juga mencatatkan pencapaian pribadi setelah membawa timnya menghancurkan Juventus 3-0 di Turin pekan lalu.
Dia menjadi pelatih pertama Lazio yang memenangi enam dari tujuh pertandingan pertamanya di Serie A, sebuah awal yang memperkuat optimisme tim ibu kota.
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