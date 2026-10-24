Manchester City Terancam Degradasi ke Championship Akibat Kasus Pelanggaran Keuangan

JawaPos.com – Manchester City menghadapi kemungkinan terdegradasi ke Championship setelah komisi independen menyatakan klub tersebut melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan keuangan Liga Primer Inggris selama sembilan musim, yakni dari 2009/10 hingga 2017/18.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (22/10), Menurut laporan, salah satu sanksi yang dipertimbangkan adalah pengurangan poin dalam jumlah besar yang dapat membuat Manchester City terlempar dari kasta tertinggi sepak bola Inggris.

Pelanggaran yang ditemukan mencakup dugaan penyajian informasi keuangan yang tidak akurat, peningkatan pendapatan secara artifisial, pencatatan biaya yang tidak semestinya, serta kegagalan memenuhi kewajiban kerja sama dengan otoritas Liga Primer.

Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai pengurangan poin ataupun degradasi, sementara Manchester City menolak temuan tersebut dan terus menempuh jalur hukum untuk menggugat putusan melalui proses banding.

Kasus Manchester City dinilai berpotensi berujung pada sanksi yang lebih berat dibandingkan hukuman terhadap Everton, yang kehilangan delapan poin, dan Nottingham Forest, yang kehilangan empat poin pada musim 2023/24 akibat pelanggaran keuangan.

Jika banding Manchester City gagal dan pengurangan poin besar benar-benar dijatuhkan, klub tersebut berisiko terdegradasi ke Championship serta menghadapi kemungkinan sanksi lanjutan yang dapat menghambat upaya mereka kembali ke Liga Primer, meskipun seluruh kemungkinan tersebut belum menjadi keputusan resmi.