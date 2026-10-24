Arsenal Incar Penyerang Baru Senilai Rp 945 Miliar untuk Mengatasi Masalah Produktivitas Gol

JawaPos.com – Arsenal dikabarkan berencana merekrut penyerang Club Brugge, Nicolo Tresoldi, dengan nilai transfer mencapai EUR 42 juta atau sekitar Rp945 miliar pada bursa transfer Januari mendatang, seiring upaya klub memperkuat lini serang.

Dilansir dari laman Metro pada Jum'at (22/10), Penyerang berusia 22 tahun tersebut bergabung dengan Club Brugge dari Hannover 96 pada Juni 2025 dan tampil mengesankan dengan torehan 32 gol serta sembilan assist di seluruh kompetisi.

Performa Tresoldi menarik perhatian Mikel Arteta, terutama setelah penyerang tersebut mencetak 19 gol dalam 40 penampilan di liga musim lalu dan membantu klub Belgia itu meraih gelar Liga Pro Belgia serta Piala Super Belgia.

Ketertarikan Arsenal terhadap Tresoldi disebut berkaitan dengan kebutuhan tim untuk meningkatkan produktivitas lini depan, khususnya setelah Viktor Gyokeres kesulitan mencetak gol di Liga Primer Inggris musim ini.

Sementara itu, Kai Havertz masih menjadi salah satu pilihan utama Arteta di lini serang, sehingga kehadiran penyerang baru diharapkan dapat menambah variasi dan persaingan dalam skuad.

Arsenal dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan mengajukan tawaran untuk merekrut Tresoldi pada Januari, dengan hubungan baik bersama Club Brugge setelah transfer Christos Tzolis sebelumnya berpotensi membantu proses negosiasi.

Club Brugge dikabarkan mematok harga EUR 42 juta atau sekitar Rp945 miliar untuk Tresoldi setelah menolak tawaran sebesar EUR 30 juta atau sekitar Rp675 miliar dari AS Roma pada bursa transfer musim panas lalu.