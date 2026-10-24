Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Tottenham: Alonso Ingin Akhiri Kesialan Derby London

JawaPos.com – Sepeninggal Thomas Tuchel, Chelsea bukan klub superior dalam derby London di ajang Premier League. Chelsea selalu di belakang Arsenal. Musim ini, bersama tactician Xabi Alonso, Chelsea yang berupaya mengubah kesialan dalam derby ibu kota Inggris tersebut.

Dalam tiga derby London yang telah dilakukan musim ini, Xabi hanya sekali menang. Yaitu saat mengalahkan Fulham FC 3-2 pada matchweek pertama (24/8). Dua lainnya menelan kekalahan 1-2 kontra Arsenal pada matchweek ketiga (6/9) dan 0-3 di kandang Brentford FC di matchweek kelima (19/9).

Melawan Tottenham Hotspur malam nanti jadi momentum Xabi. Terlebih, itu laga derby London perdana di hadapan pendukung sendiri, di Stamford Bridge (siaran langsung SCTV/Vidio pukul 23.30 WIB). ”Menghadapi Spurs di kandang sendiri seharusnya menjadi laga yang menyenangkan,” ucap Xabi kepada TNT Sports.

Dalam laga yang kerap disebut dengan ”Battle of the Bridge” itu, aksi dua pemain dengan nama Pedro sedang ditunggu-tunggu. Masing-masing winger Chelsea Pedro Neto dan bek kanan Spurs Pedro Porro. Neto ditunggu karena selalu berkontribusi pada dua kemenangan terakhir The Blues.

Termasuk menciptakan dua gol ke gawang Everton. Dia juga menyumbang satu umpan gol saat lawan Brentford. Di sisi lain, derby London kali ini diproyeksikan sebagai ajang comeback Porro di Spurs setelah menghabiskan waktu sebulan karena cedera hamstring.

”Aku berharap Pedro (Porro) bisa kembali jadi kekuatan kami,” kata tactician Spurs Roberto De Zerbi kepada Evening Standard.

Baru Sekali Menang dan Sudah Dua Kali Kalah Chelsea yang berupaya mengubah kesialan dalam derby ibu kota Inggris tersebut harus memperbaiki modal positif saat menghadapi laga terjal sepekan ke depan. Setelah menjamu The Lilywhites – julukan Spurs, Reece James dkk menghadapi tuan rumah Liverpool FC di Piala Liga (29/10) dan menerima kedatangan Manchester United di Premier League (31/10).

Kemenangan The Blues – sebutan Chelsea – atas Spurs diharapkan mampu merapikan modal positif saat menghadapi laga terjal sepekan ke depan.

Menghindari Rekor Jeblok Potter Sedekade terakhir, Graham Potter jadi pelatih dengan rekor terburuk dalam laga-laga bertajuk derby London pada musim perdananya di Chelsea. Hal itu ingin dihindari tactician Chelsea saat ini, Xabi Alonso.