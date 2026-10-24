Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13.00 WIB

Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Tottenham: Alonso Ingin Akhiri Kesialan Derby London

Chelsea memburu kemenangan atas Tottenham Hotspur di Stamford Bridge. Xabi Alonso ingin mengakhiri catatan buruk dalam derby London. (Flashscore) - Image

Chelsea memburu kemenangan atas Tottenham Hotspur di Stamford Bridge. Xabi Alonso ingin mengakhiri catatan buruk dalam derby London. (Flashscore)

JawaPos.com – Sepeninggal Thomas Tuchel, Chelsea bukan klub superior dalam derby London di ajang Premier League. Chelsea selalu di belakang Arsenal. Musim ini, bersama tactician Xabi Alonso, Chelsea yang berupaya mengubah kesialan dalam derby ibu kota Inggris tersebut.

Dalam tiga derby London yang telah dilakukan musim ini, Xabi hanya sekali menang. Yaitu saat mengalahkan Fulham FC 3-2 pada matchweek pertama (24/8). Dua lainnya menelan kekalahan 1-2 kontra Arsenal pada matchweek ketiga (6/9) dan 0-3 di kandang Brentford FC di matchweek kelima (19/9).

Melawan Tottenham Hotspur malam nanti jadi momentum Xabi. Terlebih, itu laga derby London perdana di hadapan pendukung sendiri, di Stamford Bridge (siaran langsung SCTV/Vidio pukul 23.30 WIB). ”Menghadapi Spurs di kandang sendiri seharusnya menjadi laga yang menyenangkan,” ucap Xabi kepada TNT Sports.

Dalam laga yang kerap disebut dengan ”Battle of the Bridge” itu, aksi dua pemain dengan nama Pedro sedang ditunggu-tunggu. Masing-masing winger Chelsea Pedro Neto dan bek kanan Spurs Pedro Porro. Neto ditunggu karena selalu berkontribusi pada dua kemenangan terakhir The Blues.

Termasuk menciptakan dua gol ke gawang Everton. Dia juga menyumbang satu umpan gol saat lawan Brentford. Di sisi lain, derby London kali ini diproyeksikan sebagai ajang comeback Porro di Spurs setelah menghabiskan waktu sebulan karena cedera hamstring.

”Aku berharap Pedro (Porro) bisa kembali jadi kekuatan kami,” kata tactician Spurs Roberto De Zerbi kepada Evening Standard.

Baru Sekali Menang dan Sudah Dua Kali Kalah

Chelsea yang berupaya mengubah kesialan dalam derby ibu kota Inggris tersebut harus memperbaiki modal positif saat menghadapi laga terjal sepekan ke depan. Setelah menjamu The Lilywhites – julukan Spurs, Reece James dkk menghadapi tuan rumah Liverpool FC di Piala Liga (29/10) dan menerima kedatangan Manchester United di Premier League (31/10).

Kemenangan The Blues – sebutan Chelsea – atas Spurs diharapkan mampu merapikan modal positif saat menghadapi laga terjal sepekan ke depan.

Menghindari Rekor Jeblok Potter

Sedekade terakhir, Graham Potter jadi pelatih dengan rekor terburuk dalam laga-laga bertajuk derby London pada musim perdananya di Chelsea. Hal itu ingin dihindari tactician Chelsea saat ini, Xabi Alonso

XABI ALONSO (2026–2027*)
3 laga
1x menang
2x kalah
33,3 persen

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran, Evening Standard
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Update Kondisi Kiper Chelsea Emiliano Martinez usai Jalani Operasi Rahang Akibat Benturan Keras - Image
Sepak Bola Dunia

Update Kondisi Kiper Chelsea Emiliano Martinez usai Jalani Operasi Rahang Akibat Benturan Keras

Minggu, 18 Oktober 2026 | 20.08 WIB

Kiper Chelsea Emiliano Martinez Akan Jalani Operasi Rahang usai Cedera saat Hadapi Everton - Image
Sepak Bola Dunia

Kiper Chelsea Emiliano Martinez Akan Jalani Operasi Rahang usai Cedera saat Hadapi Everton

Minggu, 18 Oktober 2026 | 18.53 WIB

Emiliano Martinez Dilarikan ke Rumah Sakit, Chelsea Catatkan Clean Sheet Usai Kalahkan Everton 2-0 - Image
Sepak Bola Dunia

Emiliano Martinez Dilarikan ke Rumah Sakit, Chelsea Catatkan Clean Sheet Usai Kalahkan Everton 2-0

Minggu, 18 Oktober 2026 | 14.06 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore