Real Madrid Tuntut 6 Klub Premier League untuk Bayar Biaya Karena Kegagalan Super League

JawaPos.com – Real Madrid menuntut pembayaran dari enam klub Liga Primer Inggris atas biaya pendirian proyek Liga Super Eropa yang gagal terlaksana.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (22/10), Klub asal Spanyol tersebut mengonfirmasi kepada Reuters pada Selasa bahwa Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Tottenham Hotspur diminta berkontribusi terhadap biaya proyek tersebut.

Menurut laporan total biaya yang dituntut diperkirakan mencapai EUR 80 juta atau sekitar Rp1,55 triliun.

Keenam klub Inggris tersebut merupakan bagian dari sembilan klub yang mengundurkan diri dari 12 klub pendiri Liga Super Eropa hanya tiga hari setelah kompetisi itu diluncurkan pada 2021 akibat penolakan luas dari berbagai pihak.

Real Madrid menyatakan bahwa keenam klub tersebut turut bertanggung jawab atas biaya pendirian kompetisi yang selama ini ditanggung oleh Real Madrid, Barcelona, dan Juventus.

Meskipun demikian, belum jelas apakah perjanjian pemegang saham European Super League Company secara tegas mengatur kewajiban setiap klub untuk menanggung biaya pendirian, sementara Tottenham menolak memberikan komentar dan lima klub lainnya belum menanggapi permintaan konfirmasi Reuters.

Setelah kegagalan proyek tersebut, Juventus menyatakan mundur, sedangkan Barcelona secara resmi mengundurkan diri pada Februari, sehingga Real Madrid menjadi satu-satunya klub pendiri yang masih bertahan.