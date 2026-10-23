James Maddison Menyalakan Ambisi Untuk Dapatkan Kontrak Baru Bersama Tottenham Hotspur

JawaPos.com – James Maddison bertekad membuktikan kembali kualitasnya bersama Tottenham Hotspur setelah pulih dari serangkaian cedera yang menghambat kariernya, sekaligus membuka peluang untuk mendapatkan perpanjangan kontrak bersama klub tersebut.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (23/10), Gelandang berusia 29 tahun itu mengalami cedera ligamen krusiatum pada Agustus 2025 yang membuatnya absen hampir sepanjang musim lalu, sebelum masalah bahu pada awal musim ini kembali menghambat pemulihan kebugarannya.

Meski demikian, Maddison mulai menunjukkan perkembangan positif ketika dipercaya menjadi starter dalam pertandingan Liga Primer Inggris melawan Coventry City dan berhasil mencetak gol dalam kemenangan Tottenham dengan skor 3-1.

Kembalinya Maddison ke lapangan membangkitkan motivasinya untuk kembali menjadi pemain penting dalam skuad Tottenham, terutama melalui kreativitas dan pengalamannya di lini tengah.

Maddison dikabarkan bertekad menjaga kebugaran serta menunjukkan performa konsisten untuk membuktikan bahwa dirinya masih mampu memberikan kontribusi signifikan bagi tim.

Upaya tersebut menjadi penting karena kontraknya bersama Tottenham berlaku hingga Juni 2028, sehingga performanya dalam periode mendatang berpotensi memengaruhi pembahasan mengenai masa depannya di klub.

Maddison dikabarkan lebih menginginkan perpanjangan kontrak daripada membiarkan masa depannya tidak menentu setelah kesepakatan saat ini berakhir.