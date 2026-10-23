Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.56 WIB

James Maddison Menyalakan Ambisi Untuk Dapatkan Kontrak Baru Bersama Tottenham Hotspur

James Maddison (Flashscore) - Image

James Maddison (Flashscore)

JawaPos.com – James Maddison bertekad membuktikan kembali kualitasnya bersama Tottenham Hotspur setelah pulih dari serangkaian cedera yang menghambat kariernya, sekaligus membuka peluang untuk mendapatkan perpanjangan kontrak bersama klub tersebut.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (23/10), Gelandang berusia 29 tahun itu mengalami cedera ligamen krusiatum pada Agustus 2025 yang membuatnya absen hampir sepanjang musim lalu, sebelum masalah bahu pada awal musim ini kembali menghambat pemulihan kebugarannya.

Meski demikian, Maddison mulai menunjukkan perkembangan positif ketika dipercaya menjadi starter dalam pertandingan Liga Primer Inggris melawan Coventry City dan berhasil mencetak gol dalam kemenangan Tottenham dengan skor 3-1.

Kembalinya Maddison ke lapangan membangkitkan motivasinya untuk kembali menjadi pemain penting dalam skuad Tottenham, terutama melalui kreativitas dan pengalamannya di lini tengah.

Maddison dikabarkan bertekad menjaga kebugaran serta menunjukkan performa konsisten untuk membuktikan bahwa dirinya masih mampu memberikan kontribusi signifikan bagi tim.

Upaya tersebut menjadi penting karena kontraknya bersama Tottenham berlaku hingga Juni 2028, sehingga performanya dalam periode mendatang berpotensi memengaruhi pembahasan mengenai masa depannya di klub.

Maddison dikabarkan lebih menginginkan perpanjangan kontrak daripada membiarkan masa depannya tidak menentu setelah kesepakatan saat ini berakhir.

Namun, keinginannya tersebut bergantung pada kemampuannya mengatasi persoalan cedera dan mempertahankan konsistensi penampilan sepanjang kompetisi.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jude Bellingham Akan Mendapat Kontrak Baru dari Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Jude Bellingham Akan Mendapat Kontrak Baru dari Real Madrid

Kamis, 24 September 2026 | 20.46 WIB

James Maddison Kembali Tampil Bersama Tottenham Hotspur Usai Lewati Periode Panjang Karena Cedera - Image
Sepak Bola

James Maddison Kembali Tampil Bersama Tottenham Hotspur Usai Lewati Periode Panjang Karena Cedera

Rabu, 19 Agustus 2026 | 22.48 WIB

Akhirnya Menang! Tottenham Raih 3 Poin Perdana di Liga Inggris 2026/27 Usai Kalahkan Coventry 3-1 - Image
Sepak Bola Dunia

Akhirnya Menang! Tottenham Raih 3 Poin Perdana di Liga Inggris 2026/27 Usai Kalahkan Coventry 3-1

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19.23 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore