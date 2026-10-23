Prediksi Skor Bochum vs Wolfsburg: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Bidik Kemenangan

JawaPos.com - VfL Bochum akan menghadapi VfL Wolfsburg dalam lanjutan pekan kesembilan Bundesliga 2 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Vonovia Ruhrstadion, Jumat (23/10/2026) malam waktu setempat atau Sabtu (24/10/2026) pukul 23.30 WIB sesuai jadwal yang tercantum.

Bochum membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisinya di klasemen. Namun, menghadapi Wolfsburg yang sedang tampil produktif tentu bukan pekerjaan mudah bagi tuan rumah.

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Berdasarkan catatan setelah delapan pertandingan, Bochum masih tertahan di peringkat ke-16 dengan koleksi tujuh poin. Hasil tersebut menunjukkan bahwa performa tim belum konsisten, terutama ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.

Salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi adalah produktivitas lini depan. Bochum dikabarkan baru mencetak satu gol dalam empat pertandingan kandang. Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar jika mereka ingin memberikan perlawanan kepada Wolfsburg.

Di sisi lain, Wolfsburg datang dengan modal yang lebih meyakinkan. Tim berjuluk Die Wölfe itu telah mengemas 22 gol dalam delapan pertandingan pembuka. Ketajaman lini serang menjadi salah satu alasan mereka diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin dari markas Bochum.

Wolfsburg juga baru saja meraih kemenangan 3-1 atas Heidenheim pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tim tamu untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Meski demikian, Wolfsburg bukan tanpa kelemahan. Mereka telah kebobolan 13 gol dalam delapan pertandingan. Angka tersebut memperlihatkan bahwa lini pertahanan masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan lawan.

Bochum perlu memaksimalkan peluang sekecil apa pun jika ingin mengimbangi permainan tim tamu. Disiplin saat bertahan dan efektivitas dalam menyelesaikan serangan bakal menjadi faktor penting bagi tuan rumah.

Kedua tim juga menghadapi persoalan pemain yang tidak bisa tampil karena cedera. Bochum dikabarkan kehilangan Oliver Olsen dan Philipp Strompf, sedangkan Wolfsburg harus bermain tanpa Aster Vranckx dan Mattias Svanberg. Absennya sejumlah pemain tersebut berpotensi memengaruhi pilihan strategi masing-masing pelatih.