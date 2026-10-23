Prediksi Skor Darmstadt 98 vs FC St Pauli: Tuan Rumah Dibayangi Tren Buruk

JawaPos.com - Darmstadt 98 akan menghadapi FC St. Pauli pada pekan kesembilan 2 Bundesliga 2026/2027 di Merck-Stadion am Böllenfalltor, Jumat (23/10/2026) malam.

Pertandingan yang dijadwalkan mulai pukul 23.30 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk bangkit setelah menelan sejumlah hasil mengecewakan.

Darmstadt datang dengan modal kurang meyakinkan. Mereka baru saja kalah telak 0-4 dari Karlsruher SC pada 18 Oktober 2026. Hasil tersebut menambah tekanan bagi tim yang masih berusaha menemukan konsistensi permainan.

Dalam lima pertandingan terakhir, Darmstadt mencatatkan dua kemenangan dan dua kekalahan, serta satu hasil lainnya yang juga berakhir dengan kekalahan.

Mereka sempat menang 3-1 atas Energie Cottbus dan melibas San Antonio dengan skor 7-0. Namun, kekalahan 1-5 dari VfL Wolfsburg dan 0-4 dari Karlsruhe menunjukkan bahwa lini pertahanan mereka masih perlu dibenahi.

Situasi berbeda dialami FC St. Pauli. Tim tamu datang dengan catatan lebih stabil dan belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir.

Mereka meraih kemenangan 2-0 atas Karlsruher SC dan 1-0 ketika menghadapi Wolfsburg. Sementara itu, tiga pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang, termasuk skor 1-1 melawan Hannover 96 pada laga terakhir.

Performa tersebut menjadi modal penting bagi St. Pauli untuk menghadapi tekanan suporter tuan rumah. Dengan permainan yang relatif konsisten, mereka berpeluang memanfaatkan celah di pertahanan Darmstadt.