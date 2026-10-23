Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02.45 WIB

Prediksi Skor Cruzeiro vs Remo di Serie A Brasil: Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Cruzeiro menjamu Remo di Serie A Brasil, Sabtu (24/10). Tuan rumah lebih diunggulkan. (Istimewa) - Image

Cruzeiro menjamu Remo di Serie A Brasil, Sabtu (24/10). Tuan rumah lebih diunggulkan. (Istimewa)

JawaPos.com - Cruzeiro akan menjamu Remo dalam lanjutan Serie A Brasil 2026 pada Sabtu (24/10) pukul 06.00 WIB di Estadio Mineirao.

Duel ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren positif sekaligus mengamankan tambahan tiga poin.

Cruzeiro memiliki modal cukup kuat menjelang pertandingan tersebut usai meraih kemenangan 4-2 atas Gramio. 

Sementara itu, Remo datang dengan hasil imbang 1-1 melawan Red Bull Bragantino dan masih berusaha memperbaiki performa, terutama ketika bermain di kandang lawan.

Perbedaan performa kedua tim membuat Cruzeiro lebih diunggulkan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan penting bagi Cruzeiro.

Skuad asuhan Artur Jorge tercatat tidak terkalahkan dalam empat pertandingan kandang terakhir di kompetisi liga. 

Di kubu lawan, Remo datang dengan pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Selain penyelesaian akhir, lini belakang juga menjadi perhatian.

Remo kebobolan dalam lima dari enam pertandingan terakhir dengan total tujuh gol bersarang di gawang mereka. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Inter Milan vs Shakhtar: Bastoni Waspada Legiun Brasil - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Inter Milan vs Shakhtar: Bastoni Waspada Legiun Brasil

Rabu, 21 Oktober 2026 | 18.30 WIB

Prediksi Skor Corinthians vs Vitoria di Liga Brasil: Duel Penting Memperbaiki Posisi Klasemen - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Corinthians vs Vitoria di Liga Brasil: Duel Penting Memperbaiki Posisi Klasemen

Selasa, 20 Oktober 2026 | 04.48 WIB

Timnas Futsal Indonesia Kalah 3 Kali di Brasil, Ini Kata Hector Souto - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Futsal Indonesia Kalah 3 Kali di Brasil, Ini Kata Hector Souto

Senin, 19 Oktober 2026 | 05.00 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore