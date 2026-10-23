Prediksi Skor Cruzeiro vs Remo di Serie A Brasil: Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

JawaPos.com - Cruzeiro akan menjamu Remo dalam lanjutan Serie A Brasil 2026 pada Sabtu (24/10) pukul 06.00 WIB di Estadio Mineirao.

Duel ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren positif sekaligus mengamankan tambahan tiga poin.

Cruzeiro memiliki modal cukup kuat menjelang pertandingan tersebut usai meraih kemenangan 4-2 atas Gramio.

Sementara itu, Remo datang dengan hasil imbang 1-1 melawan Red Bull Bragantino dan masih berusaha memperbaiki performa, terutama ketika bermain di kandang lawan.

Perbedaan performa kedua tim membuat Cruzeiro lebih diunggulkan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan penting bagi Cruzeiro.

Skuad asuhan Artur Jorge tercatat tidak terkalahkan dalam empat pertandingan kandang terakhir di kompetisi liga.

Di kubu lawan, Remo datang dengan pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Selain penyelesaian akhir, lini belakang juga menjadi perhatian.