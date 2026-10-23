Prediksi Skor Granada vs Real Valladolid: Tuan Rumah Punya Modal Kuat Raih Tiga Poin

Granada siap menjamu Real Valladolid dalam lanjutan Segunda Division. (granada)
JawaPos.com - Granada CF diunggulkan meraih kemenangan saat menjamu Real Valladolid pada pekan ke-11 Segunda Division Spanyol 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Nuevo Los Carmenes pada Sabtu (24/10/2026) pukul 01.30 WIB.
Granada memiliki modal cukup baik untuk menghadapi laga ini. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Pacheta tersebut juga menunjukkan performa kandang yang menjanjikan dalam beberapa pertandingan terakhir.
Kondisi itu membuat Granada berpeluang mengamankan tiga poin sekaligus memperbaiki posisinya di klasemen sementara. Saat ini, Granada berada di peringkat kesembilan, sedangkan Real Valladolid menempati posisi ke-14.
Perbedaan posisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat tuan rumah lebih diunggulkan. Meski demikian, Granada tetap perlu menjaga konsistensi permainan karena Valladolid berpotensi memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan.
Granada datang dengan kepercayaan diri setelah meraih sejumlah hasil positif di kandang, termasuk kemenangan atas Cádiz. Dukungan suporter di Nuevo Los Cármenes diharapkan kembali menjadi tambahan motivasi bagi tim untuk tampil agresif sejak menit awal.
Di sisi lain, Real Valladolid memiliki pekerjaan rumah setelah menelan kekalahan 2-3 dari Eldense pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi catatan yang perlu segera diperbaiki jika mereka ingin membawa pulang poin dari markas Granada.
Tantangan Valladolid juga bertambah karena gelandang Víctor Fernández dilaporkan harus absen akibat akumulasi kartu. Kehilangan pemain tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan lini tengah, terutama dalam membangun serangan dan mengatur aliran bola.
Meski begitu, Valladolid masih memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan tuan rumah. Juanmi Latasa diperkirakan menjadi salah satu opsi di lini depan, dengan dukungan Lucas Sanseviero, Chuki, dan Julien Ponceau dari area belakang penyerang.
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