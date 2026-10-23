Prediksi Skor Bolton Wanderers vs Middlesbrough: Ambisi Tuan Rumah Putus Rekor Buruk

Ilustrasi sepak bola profesional. (Istimewa)
JawaPos.com - Bolton Wanderers akan menghadapi Middlesbrough pada pekan lanjutan EFL Championship 2026/2027 di Toughsheet Community Stadium, Sabtu (24/10/2026).
Pertandingan ini menjadi ujian bagi tuan rumah yang ingin menjaga jarak dari zona degradasi sekaligus tantangan bagi Middlesbrough untuk melanjutkan persaingan di papan atas klasemen.
Middlesbrough datang dengan modal cukup meyakinkan. Tim asuhan Kim Hellberg tersebut sedang menjalani sembilan pertandingan liga tanpa kekalahan.
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Hasil imbang 2-2 melawan Cardiff City pada laga sebelumnya membuat mereka tetap berada di posisi ketiga klasemen, hanya terpaut satu poin dari Swansea City yang memimpin persaingan.
Konsistensi tersebut menjadi salah satu alasan Middlesbrough lebih diunggulkan dalam pertandingan ini.
Meski demikian, mereka tetap perlu memperbaiki penampilan di laga tandang. Dari total 22 poin yang telah dikumpulkan, hanya delapan poin yang diraih ketika bermain di luar kandang.
Sementara itu, Bolton Wanderers masih berusaha menemukan kestabilan setelah kembali ke Championship usai tujuh tahun absen. Mereka saat ini menempati posisi ke-15 dengan koleksi 10 poin dan berupaya mempertahankan jarak aman dari zona degradasi.
Performa Bolton dalam beberapa pertandingan terakhir sebenarnya cukup menjanjikan. Setelah menelan kekalahan dari Stoke City, mereka mampu meraih hasil positif saat menghadapi Wolverhampton Wanderers dan Southampton. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi skuad asuhan Steven Schumacher untuk menghadapi salah satu tim penghuni papan atas.
Kemenangan atau hasil imbang melawan Middlesbrough tentu akan menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Bolton. Terlebih, mereka berhasil menjaga gawang tetap aman saat menghadapi Southampton pada pertandingan terakhir.
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