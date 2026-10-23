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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02.00 WIB

Prediksi Skor Alaves vs Malaga di La Liga: Tuan Rumah Diunggulkan, Tim Tamu Siap Bikin Kejutan

Alaves bakal menjamu Malaga di Liga Spanyol, tuan rumah lebih diunggulkan. (Istimewa) - Image

Alaves bakal menjamu Malaga di Liga Spanyol, tuan rumah lebih diunggulkan. (Istimewa)

JawaPos.com - Deportivo Alaves akan menjamu Malaga pada pekan ke-10 Liga Spanyol 2026/2027 di Stadion Mendizorroza, Sabtu (24/10).

Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 02.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus memperpanjang penderitaan tim tamu.

Kedua tim memang sedang menghadapi situasi yang tidak ideal.

Alaves belum mampu menjaga konsistensi dalam beberapa pertandingan terakhir, sedangkan Malaga masih mencari kemenangan pertamanya di kompetisi musim ini.

Alaves saat ini menempati peringkat ketujuh klasemen sementara dengan koleksi 11 poin dari sembilan pertandingan. 

Tim berjuluk El Glorioso itu hanya mampu meraih satu poin dari lima pertandingan terakhir. 

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Alaves untuk memperbaiki keadaan.

Tambahan tiga poin juga penting agar mereka tidak semakin tertinggal dari persaingan papan atas klasemen.

Meski demikian, Alaves tetap perlu mewaspadai Malaga.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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