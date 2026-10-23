Prediksi Skor Alaves vs Malaga di La Liga: Tuan Rumah Diunggulkan, Tim Tamu Siap Bikin Kejutan

Alaves bakal menjamu Malaga di Liga Spanyol, tuan rumah lebih diunggulkan. (Istimewa)
JawaPos.com - Deportivo Alaves akan menjamu Malaga pada pekan ke-10 Liga Spanyol 2026/2027 di Stadion Mendizorroza, Sabtu (24/10).
Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 02.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus memperpanjang penderitaan tim tamu.
Kedua tim memang sedang menghadapi situasi yang tidak ideal.
Alaves belum mampu menjaga konsistensi dalam beberapa pertandingan terakhir, sedangkan Malaga masih mencari kemenangan pertamanya di kompetisi musim ini.
Alaves saat ini menempati peringkat ketujuh klasemen sementara dengan koleksi 11 poin dari sembilan pertandingan.
Tim berjuluk El Glorioso itu hanya mampu meraih satu poin dari lima pertandingan terakhir.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Alaves untuk memperbaiki keadaan.
Tambahan tiga poin juga penting agar mereka tidak semakin tertinggal dari persaingan papan atas klasemen.
Meski demikian, Alaves tetap perlu mewaspadai Malaga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022