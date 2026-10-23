Prediksi Stuttgart vs Borussia Monchengladbach: Tim Tamu Terpuruk, Tuan Rumah Bidik Tiga Poin

JawaPos.com - VfB Stuttgart berpeluang memanfaatkan kondisi Borussia Monchengladbach yang sedang terpuruk saat kedua tim bertemu dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di MHPArena, Jumat (23/10/2026), dengan Stuttgart lebih diunggulkan berkat keuntungan bermain di kandang.

Meski demikian, Stuttgart tetap perlu berhati-hati. Performa mereka di kompetisi domestik belum stabil setelah menelan empat kekalahan dari enam pertandingan awal musim ini.

Hasil tersebut membuat Die Roten masih tertahan di papan bawah klasemen dan belum mampu mengulang pencapaian musim lalu.

Stuttgart saat ini berada di peringkat ke-13 dengan koleksi enam poin. Kekalahan 0-1 dari Hamburger SV pada pertandingan sebelumnya menjadi catatan yang harus segera diperbaiki jika mereka ingin kembali bersaing di papan atas.

Di sisi lain, performa Stuttgart di Liga Champions justru memberikan sedikit angin segar.

Mereka belum terkalahkan dalam tiga pertandingan fase liga, dengan raihan dua kemenangan dan satu hasil imbang. Hasil terbaru didapat saat bermain 1-1 melawan Atletico Madrid.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Stuttgart masih memiliki kemampuan untuk bersaing menghadapi lawan dengan kualitas tinggi. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi ketika kembali tampil di Bundesliga.