Prediksi Stuttgart vs Borussia Monchengladbach: Tim Tamu Terpuruk, Tuan Rumah Bidik Tiga Poin

Stuttgart memburu kemenangan kedua di Liga Champions saat bertandang ke markas Slovan Bratislava. Meski dibayangi sejumlah masalah cedera, klub Bundesliga itu tetap diunggulkan untuk meraih tiga poin. (Instagram/@vfb)
JawaPos.com - VfB Stuttgart berpeluang memanfaatkan kondisi Borussia Monchengladbach yang sedang terpuruk saat kedua tim bertemu dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di MHPArena, Jumat (23/10/2026), dengan Stuttgart lebih diunggulkan berkat keuntungan bermain di kandang.
Meski demikian, Stuttgart tetap perlu berhati-hati. Performa mereka di kompetisi domestik belum stabil setelah menelan empat kekalahan dari enam pertandingan awal musim ini.
Hasil tersebut membuat Die Roten masih tertahan di papan bawah klasemen dan belum mampu mengulang pencapaian musim lalu.
Stuttgart saat ini berada di peringkat ke-13 dengan koleksi enam poin. Kekalahan 0-1 dari Hamburger SV pada pertandingan sebelumnya menjadi catatan yang harus segera diperbaiki jika mereka ingin kembali bersaing di papan atas.
Di sisi lain, performa Stuttgart di Liga Champions justru memberikan sedikit angin segar.
Mereka belum terkalahkan dalam tiga pertandingan fase liga, dengan raihan dua kemenangan dan satu hasil imbang. Hasil terbaru didapat saat bermain 1-1 melawan Atletico Madrid.
Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Stuttgart masih memiliki kemampuan untuk bersaing menghadapi lawan dengan kualitas tinggi. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi ketika kembali tampil di Bundesliga.
Bermain di MHPArena juga menjadi keuntungan tersendiri bagi Stuttgart. Mereka baru sekali menelan kekalahan di kandang pada seluruh kompetisi musim ini. Dukungan suporter diharapkan membantu tim asuhan Sebastian Hoeness tampil lebih percaya diri saat menghadapi Gladbach.
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Jawa Pos
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