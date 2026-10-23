Prediksi Torino vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit, Tuan Rumah Diunggulkan Menang

JawaPos.com - Torino akan menjamu Monza pada pekan kedelapan Serie A 2026/2027 di Stadion Olimpico Grande Torino, Sabtu (24/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren positif sekaligus memburu kemenangan ketiga secara beruntun di kompetisi kasta tertinggi Italia.

Torino mulai menunjukkan perkembangan setelah melewati sejumlah pertandingan dengan hasil yang belum konsisten. Tim berjuluk Il Toro tersebut kini berada di peringkat ke-10 klasemen sementara dengan koleksi 10 poin. Sementara itu, Monza menempati posisi ke-14 dengan tujuh poin.

Perbedaan posisi tersebut membuat Torino sedikit lebih diunggulkan, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, Monza tidak bisa dipandang sebelah mata setelah menunjukkan kebangkitan dalam pertandingan terakhir.

Torino datang dengan modal dua kemenangan beruntun. Mereka sebelumnya mengalahkan Udinese dengan skor 2-1, kemudian melanjutkan hasil positif melalui kemenangan meyakinkan 3-0 atas Parma.

Hasil tersebut menjadi sinyal bahwa permainan Torino mulai berkembang di bawah arahan pelatih Ignazio Abate. Lini serang mereka juga memperlihatkan peningkatan, yang diharapkan bisa kembali menjadi pembeda saat menghadapi Monza.

Meski demikian, Torino tetap perlu menjaga konsistensi. Dua kemenangan terakhir memang memberikan suntikan kepercayaan diri, tetapi tantangan melawan Monza berpotensi menghadirkan kesulitan tersendiri.

Monza baru saja mencatatkan kemenangan telak 4-0 atas Cagliari pada 19 Oktober lalu. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim besutan Ivan Juric untuk menghadapi pertandingan tandang kali ini.