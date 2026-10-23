Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00.54 WIB

Prediksi Torino vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit, Tuan Rumah Diunggulkan Menang

Parma menjamu Torino di Stadio Ennio Tardini pada pekan ketujuh Serie A 2026/2027. Il Toro lebih diunggulkan berkat momentum positif dan catatan pertemuan. (Torino) - Image

Parma menjamu Torino di Stadio Ennio Tardini pada pekan ketujuh Serie A 2026/2027. Il Toro lebih diunggulkan berkat momentum positif dan catatan pertemuan. (Torino)

JawaPos.com - Torino akan menjamu Monza pada pekan kedelapan Serie A 2026/2027 di Stadion Olimpico Grande Torino, Sabtu (24/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren positif sekaligus memburu kemenangan ketiga secara beruntun di kompetisi kasta tertinggi Italia.

Torino mulai menunjukkan perkembangan setelah melewati sejumlah pertandingan dengan hasil yang belum konsisten. Tim berjuluk Il Toro tersebut kini berada di peringkat ke-10 klasemen sementara dengan koleksi 10 poin. Sementara itu, Monza menempati posisi ke-14 dengan tujuh poin.

Perbedaan posisi tersebut membuat Torino sedikit lebih diunggulkan, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, Monza tidak bisa dipandang sebelah mata setelah menunjukkan kebangkitan dalam pertandingan terakhir.

Torino datang dengan modal dua kemenangan beruntun. Mereka sebelumnya mengalahkan Udinese dengan skor 2-1, kemudian melanjutkan hasil positif melalui kemenangan meyakinkan 3-0 atas Parma.

Hasil tersebut menjadi sinyal bahwa permainan Torino mulai berkembang di bawah arahan pelatih Ignazio Abate. Lini serang mereka juga memperlihatkan peningkatan, yang diharapkan bisa kembali menjadi pembeda saat menghadapi Monza.

Meski demikian, Torino tetap perlu menjaga konsistensi. Dua kemenangan terakhir memang memberikan suntikan kepercayaan diri, tetapi tantangan melawan Monza berpotensi menghadirkan kesulitan tersendiri.

Monza baru saja mencatatkan kemenangan telak 4-0 atas Cagliari pada 19 Oktober lalu. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim besutan Ivan Juric untuk menghadapi pertandingan tandang kali ini.

Salah satu pemain yang patut mendapat perhatian khusus adalah Gustavo Varela. Penyerang tersebut tampil tajam setelah mencetak dua gol dalam kemenangan atas Cagliari.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Torino vs Monza di Liga Italia: Il Toro Perpanjang Tren Kemenangan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Torino vs Monza di Liga Italia: Il Toro Perpanjang Tren Kemenangan

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17.56 WIB

Prediksi Lech Poznan vs Sunderland: The Black Cats Incar Kemenangan Ketiga di Liga Europa - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Lech Poznan vs Sunderland: The Black Cats Incar Kemenangan Ketiga di Liga Europa

Jumat, 23 Oktober 2026 | 00.25 WIB

Prediksi Pafos FC vs Riga FC di UEFA Conference League: Tuan Rumah Incar Poin Penuh di Kandang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Pafos FC vs Riga FC di UEFA Conference League: Tuan Rumah Incar Poin Penuh di Kandang

Jumat, 23 Oktober 2026 | 00.16 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore