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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.46 WIB

Prediksi Skor Ipswich vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Tuan Rumah Diunggulkan Menang

Ipswich Town akan menghadapi Nottingham Forest pada lanjutan liga Inggris. (Dok. Ipswich) - Image

Ipswich Town akan menghadapi Nottingham Forest pada lanjutan liga Inggris. (Dok. Ipswich)

JawaPos.com - Ipswich Town akan menjamu Nottingham Forest dalam lanjutan pekan kedelapan Premier League 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Portman Road pada Sabtu (24/10) pukul 02.00 WIB.

Ipswich Town berpeluang memanfaatkan dukungan suporter untuk meraih hasil positif, sedangkan Nottingham Forest harus segera bangkit setelah menelan kekalahan dari Arsenal.

Ipswich tentu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan bermain di kandang sendiri, sementara Nottingham Forest berambisi kembali ke jalur kemenangan.

Namun, konsistensi masih menjadi tantangan bagi Ipswich. Mereka diperkirakan akan mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal.

Ipswich perlu memanfaatkan ruang di pertahanan lawan sekaligus menjaga keseimbangan permainan agar tidak mudah terkena serangan balik.

Meski demikian, lini belakang tetap menjadi perhatian. 

Di sisi lain, Nottingham Forest datang dengan kepercayaan diri yang belum sepenuhnya pulih. Mereka baru saja menelan kekalahan 0-1 dari Arsenal pada 18 Oktober.

Nottingham Forest perlu tampil lebih efektif ketika mendapatkan kesempatan di depan gawang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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