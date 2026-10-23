AC Milan Tumbang dari Bournemouth, Strahinja Pavlovic: Kami Lakukan Banyak Kesalahan

Bek AC Milan Strahinja Pavlovic. (Dok. Strahinja Pavlovic)
JawaPos.com - Strahinja Pavlovic mengaku AC Milan melakukan terlalu banyak kesalahan saat kalah dari Bournemouth di pertandingan ketiga Liga Europa. Laga yang berakhir dengan skor 0-3 tersebut dimainkan di Vitality Stadium, Jumat (23/10/2026).
Sejak awal pertandingan, Strahinja Pavlovic merasa AC Milan melakukan banyak kesalahan dengan kebobolan dua penalti yang dicetak Justin Kluivert dan Marcus Tavernier. Ditambah lagi, kiper sekaligus kapten Mike Maignan mendapatkan kartu merah yang membuat Rossoneri makin kesulitan.
"Saya rasa awal pertandingan tidak berjalan dengan baik. Kami melakukan terlalu banyak kesalahan di babak pertama dan... tidak ada, tidak banyak yang bisa dikatakan. Kebobolan dua penalti dan bermain dengan satu pemain kurang membuat segalanya menjadi sangat sulit. Sekarang kita harus melupakan pertandingan ini dan bersiap untuk pertandingan berikutnya," kata Strahinja Pavlovic kepada Sky Sport yang dikutip dari Tutto Mercato Web, Jumat (23/10/2026).
Bek 25 tahun tersebut juga ditanya tentang apa yang dilakukan Mike Maignan setelah mendapatkan kartu merah. Sang kiper mengatakan pada rekan setimnya untuk tetap tenang.
"Ya. Dia hanya menyuruh kami untuk tetap tenang, dan itu saja. Hal-hal seperti ini bisa terjadi, itu bagian dari permainan," ujar Pavlovic.
Kekalahan dari Bournemouth akan segera dilupakan seluruh skuad AC Milan. Pavlovic menegaskan bahwa timnya segera fokus ke laga berikutnya.
"Saya sudah mengatakannya sebelumnya: kita akan memainkan lebih dari lima puluh atau enam puluh pertandingan tahun ini, dan ini hanyalah satu. Tentu, ini menyakitkan, tetapi sekarang kita harus mengatur ulang dan fokus sepenuhnya pada pertandingan berikutnya, karena pertandingan penting lainnya menanti kita dalam beberapa hari mendatang. Kita berada di jalur yang benar, dan ya, kita benar-benar harus melupakan malam ini," pungkas Pavlovic.
Pemain timnas Serbia itu bermain selama 90 menit dan menunjukkan permainan tangguh di lini belakang. Melansir Fotmob, Pavlovic mencatatkan lima aksi bertahan dengan melakukan tiga sapuan, satu intersepsi, dan satu tekel.
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