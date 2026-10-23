Prediksi Skor Torino vs Monza di Liga Italia: Il Toro Perpanjang Tren Kemenangan

JawaPos.com - Torino akan menghadapi Monza dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027. Il Toro -julukan Torino- berpeluang memperpanjang catatan positif dengan tiga kemenangan beruntun.

Torino dijadwalkan menjamu Monza di Stadio Olimpico Grande Torino, Italia Sabtu (24/10) pukul 01.45 dini hari WIB. Tuan rumah datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan dalam dua laga terakhir.

Torino menunjukkan perkembangan signifikan setelah sempat mengawali musim dengan hasil kurang memuaskan di bawah asuhan Ignazio Abate. Mereka kini mengoleksi 10 poin dari lima pertandingan terakhir dan mulai menunjukkan konsistensi, baik dalam urusan mencetak gol maupun menjaga pertahanan.

Pada pertandingan terakhir, Torino sukses mengalahkan Parma dengan skor 3-0 di Stadion Tardini. Sebelumnya, Il Toro juga menumbangkan Udinese dengan skor 2-1.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Torino yang berpeluang mencatatkan tiga kemenangan liga secara beruntun. Catatan itu terakhir kali mereka bukukan pada 2019, sehingga pertandingan melawan Monza menjadi kesempatan untuk mengakhiri penantian panjang tersebut.

Namun, di sisi lain, Monza juga datang dengan kepercayaan diri tinggi ke kandang Torino. Tim asuhan Ivan Juric itu meraih kemenangan telak 4-0 saat menjamu Cagliari di U-Power Stadium pada pertandingan terakhir.

Kemenangan tersebut mendongkran posisi Monza di papan klasemen sementara Liga Italia musim ini. Biancorossi -julukan Monza- sekarang menempati posisi ke-10 dengan 10 poin dari tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam tujuh laga yang dimainkan.

Masalahnya, performa tandang Monza sejauh ini cukup buruk. Biancorossi tanpa kemenangan dalam empat laga tandang yang telah dimainkan sejauh ini di Liga Italia 2026/2027.