Pelatih RB Leipzig Yakin Real Madrid Punya Kualitas untuk Menangkan Liga Champions

JawaPos.com - Pelatih RB Leipzig, Marin Demichelis, meyakini Real Madrid memiliki kualitas untuk bersaing memperebutkan gelar La Liga dan Liga Champions. Keyakinan itu muncul setelah timnya menelan kekalahan 1-4 dari Los Blancos asuhan Jose Mourinho.

Meski kecewa dengan hasil pertandingan, Demichelis mengakui bahwa kualitas individu pemain Madrid menjadi pembeda. Ia menyoroti kemampuan Arda Guler dan Yan Diomande dalam memberikan pengaruh besar terhadap jalannya pertandingan.

Menurut Demichelis, Leipzig sebenarnya mampu tampil kompetitif pada awal laga. Namun, Real Madrid memiliki pemain-pemain yang bisa mengubah situasi menjadi momen penentu, bahkan ketika lawan mampu memberikan perlawanan yang cukup baik.

Demichelis menjelaskan mengapa Real Madrid sulit dihentikan

Leipzig berusaha memberikan tekanan kepada Madrid, tetapi kemampuan Los Blancos dalam memanfaatkan peluang membuat mereka kesulitan menjaga keseimbangan permainan.

Melansir Mundo Deportivo, Demichelis menilai kualitas serangan Madrid menjadi tantangan terbesar bagi timnya. Ia menyebut bahwa menghadapi Real Madrid sering kali terasa seperti mengulang pengalaman yang sama: bermain bagus, tetapi akhirnya tetap kalah karena keunggulan individu lawan.

“Hal yang sama sering terjadi di sini. Anda memainkan pertandingan yang hebat, lalu Madrid akhirnya mengalahkan Anda. Mereka memiliki kemampuan untuk terus maju dengan pemain yang dapat membalikkan keadaan pertandingan.”

“Itulah mengapa kami menekan mereka di area pertahanan lawan. Kami berkumpul di dekat gawang sendiri dan merasa nyaman di sana. Setelah itu, kualitas individu Real Madrid sulit ditandingi.”