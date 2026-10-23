Crystal Palace Ditahan Besiktas 2-2, Pierre Sage Tetap Puji Mentalitas Pemain

Crystal Palace sempat membalikkan keadaan sebelum Besiktas menyamakan kedudukan. The Eagles gagal meraih kemenangan meski tuan rumah bermain dengan 10 orang pada menit-menit akhir. (Dok. Palace)
JawaPos.com - Crystal Palace harus puas bermain imbang 2-2 melawan Besiktas dalam lanjutan Liga Europa di Vodafone Park, Istanbul, Jumat (23/10). The Eagles sempat membalikkan keadaan, tetapi gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk membawa pulang kemenangan.
Crystal Palace langsung memulai pertandingan dengan intensitas tinggi. Jean-Philippe Mateta sempat mengira dirinya berhasil membuka keunggulan pada babak pertama. Namun, setelah ditinjau melalui Video Assistant Referee (VAR), gol tersebut dianulir karena Mateta berada dalam posisi offside.
Peluang itu tidak membuat Crystal Palace mengendurkan tekanan. Namun, Besiktas justru memecah kebuntuan pada masa tambahan waktu babak pertama.
Wilfred Ndidi memanfaatkan celah di antara dua bek tengah Crystal Palace setelah menerima umpan panjang Yasin Ozcan. Gelandang Besiktas itu bergerak tanpa pengawalan memadai sebelum melepaskan tembakan kaki kiri ke sudut bawah gawang.
Gol tersebut membuat Besiktas menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.
Crystal Palace merespons ketertinggalan dengan baik selepas jeda. The Eagles meningkatkan tekanan dan akhirnya mendapatkan gol penyeimbang enam menit setelah babak kedua dimulai.
Gol itu berawal dari kerja sama Dwight McNeil dan Anan Khalaili yang berhasil membuka ruang di pertahanan Besiktas. Bola kemudian mengarah kepada Yeremy Pino yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti.
Gol Pino sempat dianulir karena dugaan offside. Namun, setelah pemeriksaan VAR, keputusan tersebut dibatalkan dan gol dinyatakan sah.
Empat menit kemudian, Mateta membawa Crystal Palace berbalik unggul 2-1. Penyerang tersebut membaca kesalahan Besiktas dengan baik dan bergerak cepat untuk memanfaatkan peluang.
Pada menit ke-55, Mateta melepaskan tembakan keras yang menghujam bagian atas gawang dan tidak mampu dihentikan Alexander Nubel.
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Jawa Pos
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