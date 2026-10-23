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Jumat, 23 Oktober 2026 | 12.26 WIB

Galatasaray Hajar Lille 4-2 di Liga Champions, Calvin Verdonk Main Penuh

Galatasaray raih tiga poin perdana di Liga Champions usai kalahkan Lille yang diperkuat Calvin Verdonk. (@GalatasaraySK/)&nbsp; - Image

Galatasaray raih tiga poin perdana di Liga Champions usai kalahkan Lille yang diperkuat Calvin Verdonk. (@GalatasaraySK/)&nbsp;

JawaPos.com - Lille tumbang 2-4 dari Galatasaray di Stade Pierre-Mauroy, Lille, Prancis, Rabu (21/10).

Dalam pertandingan yang berlangsung sengit itu, Galatasaray sempat terlibat kejar-kejaran gol dengan tuan rumah.

Lille bahkan berhasil membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dahulu, tetapi Galatasaray tampil lebih efektif pada babak kedua untuk memastikan kemenangan.

Pelatih Lille Davide Ancelotti menilai timnya perlu melakukan perubahan. 

“Kesan saya, kami belum melakukan cukup banyak hal. Karena itu, kami harus berubah. Kami masih memiliki waktu dan percaya kepada diri sendiri, tetapi kami harus menawarkan sesuatu yang berbeda,” ujar Ancelotti dikutip dari situs resmi UEFA.

Davide Ancelotti juga menyoroti penurunan performa Lille setelah kebobolan dua gol pada babak kedua.

“Setelah mereka mencetak dua gol, kami tidak lagi bermain sebagai satu kesatuan tim. Kami harus memastikan tidak bermain secara individual dan tetap menjadi sebuah tim. Kami kehilangan organisasi dan disiplin di lini depan pada babak kedua,” kata Davide Ancelotti.

Ancelotti menegaskan bahwa Lille harus segera memperbaiki performa apabila ingin menjaga peluang melangkah lebih jauh di Liga Champions.

“Kami harus tampil lebih baik dan mendapatkan poin untuk melangkah maju. Namun, kami tidak boleh hanya memikirkan poin. Kami juga harus memikirkan bagaimana tetap kompetitif dan mengelola permainan dengan lebih baik,” ujar Davide Ancelotti.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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