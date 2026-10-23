Prediksi Skor Braga vs Gent: Tuan Rumah Terpuruk, Wakil Belgia Punya Peluang Curi Poin

Braga vs Gent akan mewarnai persaingan di UEFA Conference League. (istimewa)
JawaPos.com - Sporting Braga akan menjamu Gent pada matchday ketiga fase liga UEFA Conference League, Jumat (23/10/2026) 02.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Braga untuk bangkit setelah melewati periode sulit, sementara Gent datang dengan harapan membawa pulang hasil positif dari Portugal.
Braga memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Namun, modal tersebut belum sepenuhnya menjamin kemenangan.
Tim besutan Carles Vicens sedang mengalami penurunan performa setelah menelan tiga kekalahan beruntun di semua kompetisi.
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Kondisi Gent juga tidak sepenuhnya ideal. Mereka baru tersingkir dari kompetisi piala domestik melalui adu penalti. Meski begitu, performa tim asuhan Rik De Mil dalam beberapa pertandingan sebelumnya menunjukkan bahwa mereka tetap punya peluang untuk menyulitkan tuan rumah.
Braga membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen fase liga.
Pada pertandingan pembuka, mereka kalah telak 0-3 dari FC Copenhagen. Hasil tersebut menjadi pukulan bagi tim asal Portugal itu setelah tampil cukup meyakinkan selama babak kualifikasi.
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Saat melewati tiga putaran kualifikasi, Braga mampu menjalani enam pertandingan tanpa kekalahan dan tidak kebobolan. Namun, performa tersebut belum berlanjut ketika memasuki fase liga.
Situasi semakin sulit setelah Braga kalah 1-2 dari Gil Vicente dalam lanjutan Liga Portugal. Mereka sempat unggul melalui gol Pau Victor, tetapi akhirnya gagal mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.
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