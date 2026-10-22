Prediksi Skor Jagiellonia Bialystok vs Anderlecht: Tuan Rumah Incar Kemenangan di Liga Europa

Jagiellonia Bialystok mencoba peruntungan menghadapi Anderlecht di Liga Europa. (istimewa)
JawaPos.com - Jagiellonia Bialystok akan menjamu Anderlecht pada lanjutan fase liga UEFA Europa League 2026/2027, Jumat (23/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Pertandingan yang berlangsung di Chorten Arena ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang melangkah ke fase gugur.
Jagiellonia datang dengan modal kemenangan 3-1 atas Ararat-Armenia pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut memberikan tambahan kepercayaan diri bagi tim asal Polandia itu untuk kembali meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
Meski demikian, performa Jagiellonia di Liga Polandia belum sepenuhnya meyakinkan. Mereka masih berada di peringkat ke-13 klasemen liga, sehingga konsistensi permainan menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan oleh pelatih Adrian Siemieniec.
Laga melawan Anderlecht juga tidak akan berjalan mudah. Jagiellonia harus menghadapi tantangan akibat sejumlah pemain penting yang dikabarkan mengalami cedera. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan permainan, terutama jika tim tuan rumah kesulitan mengendalikan pertandingan sejak awal.
Di sisi lain, Anderlecht datang dengan misi bangkit setelah mendapatkan hasil kurang memuaskan di kompetisi Eropa. Kekalahan 0-1 dari Dinamo Zagreb pada pertandingan sebelumnya menambah tekanan bagi klub Belgia tersebut untuk segera kembali ke jalur positif.
Anderlecht tentu tidak ingin kehilangan poin lagi jika masih ingin menjaga peluang bersaing di fase liga. Mereka perlu tampil lebih efektif, baik ketika membangun serangan maupun saat memanfaatkan peluang di depan gawang lawan.
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Tawfik Bentayeb diperkirakan menjadi salah satu pemain yang bisa diandalkan untuk membantu meningkatkan daya gedor tim tamu. Namun, Anderlecht juga memiliki persoalan di lini belakang karena beberapa pemain bertahan utama disebut mengalami cedera. Situasi itu bisa dimanfaatkan Jagiellonia untuk menekan pertahanan lawan. Terlebih, tuan rumah memiliki Jesus Imaz yang dapat menjadi ancaman melalui kreativitas dan pergerakannya di area serangan.
Pertandingan ini juga menjadi pertemuan perdana Jagiellonia Bialystok dan Anderlecht di kompetisi Eropa. Meski belum memiliki catatan pertemuan langsung, kedua tim membawa pengalaman berbeda saat menghadapi klub dari negara lawan.
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