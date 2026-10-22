Prediksi Skor Omonia vs Benfica di Liga Europa: Tuan Rumah Miliki Rekor Bagus, Tamu Siap Curi Poin

JawaPos.com - Benfica akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Omonia pada matchday ketiga fase liga Liga Europa 2026/2027.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion GSP, Nicosia, Kamis (22/10/2026), ini mempertemukan dua tim yang sama-sama mengawali kompetisi dengan hasil sempurna.
Hasil tersebut membuat duel kali ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperkuat posisi di klasemen sekaligus menjaga peluang melanjutkan tren positif.
Benfica memang lebih diunggulkan berkat pengalaman dan kualitas pemain yang dimiliki.
Namun, Omonia tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama karena mereka tampil konsisten dan memiliki catatan kandang yang mengesankan.
Benfica datang ke Siprus dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan meyakinkan di Liga Europa.
Klub asal Portugal tersebut lebih dulu mengalahkan AC Milan dengan skor 2-0 di kandang lawan, sebelum melanjutkan tren positif lewat kemenangan 4-1 atas Celtic di Estadio da Luz.
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