Prediksi Skor Ajax vs Atalanta di UEFA Conference League: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman La Dea

JawaPos.com - Ajax akan menjamu Atalanta pada lanjutan kompetisi Eropa di Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Jumat (23/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan momentum positif setelah meraih kemenangan besar di kompetisi domestik. Namun, Atalanta diprediksi bukan lawan yang mudah ditaklukkan.

Ajax datang dengan modal kemenangan 5-2 atas Groningen. Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi tim berjuluk De Godenzonen setelah sempat mengalami periode yang kurang konsisten, terutama saat tampil di kompetisi Eropa.

Dalam pertandingan melawan Groningen, Julian Brandt dan Jorthy Mokio menjadi pemain yang paling menonjol. Keduanya masing-masing mencetak dua gol untuk membantu Ajax mengamankan kemenangan meyakinkan.

Performa tersebut memberikan harapan bahwa Ajax mulai menemukan ritme permainan terbaiknya. Perubahan posisi Brandt sebagai gelandang serang atau pemain nomor 10 juga memberikan warna baru dalam upaya membangun serangan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan tambahan bagi Ajax. Mereka membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang bersaing di kompetisi Eropa. Meski begitu, konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh tim asal Belanda tersebut.

Di sisi lain, Atalanta juga memiliki alasan untuk tampil percaya diri. Meski baru saja kalah 2-3 dari AC Milan di San Siro, tim asal Italia itu tetap menunjukkan kemampuan untuk memberikan perlawanan hingga pertandingan berakhir.

Kekalahan tersebut memang menghentikan catatan positif Atalanta saat menghadapi Rossoneri. Namun, hasil sebelumnya melawan Venezia dan Pafos menjadi modal yang bisa mereka bawa ke Amsterdam.