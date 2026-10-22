Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 23 Oktober 2026 | 06.38 WIB

Prediksi Skor Lillestrom vs Real Sociedad: Oyarzabal Siap Jadi Pembeda di Liga Europa

Mikel Oyarzabal menjadi salah satu pemain kunci Real Sociedad saat menghadapi Bournemouth pada matchday pertama Liga Europa. (Real Sociedad) - Image

Mikel Oyarzabal menjadi salah satu pemain kunci Real Sociedad saat menghadapi Bournemouth pada matchday pertama Liga Europa. (Real Sociedad)

JawaPos.com - Real Sociedad mengincar kemenangan perdana di fase liga Liga Europa 2026/2027 saat bertandang ke markas Lillestrom SK.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Åråsen Stadion, Norwegia, Jumat (23/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Real Sociedad untuk memperbaiki posisi setelah mengawali kompetisi Eropa dengan hasil yang belum memuaskan.

Klub asal Spanyol tersebut baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan, sehingga kemenangan menjadi target penting demi menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen.

Di sisi lain, Lillestrøm juga belum menunjukkan hasil yang konsisten. Wakil Norwegia itu mengoleksi satu poin setelah kalah dari Torreense dan bermain imbang melawan Sparta Praha. Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan yang ingin dimanfaatkan untuk meraih kemenangan pertama.

Meski kedua tim sama-sama membutuhkan tiga poin, Real Sociedad memiliki modal yang cukup baik menjelang pertandingan ini.

Mereka baru saja meraih kemenangan meyakinkan 5-2 atas Málaga di La Liga. Hasil tersebut bisa menjadi suntikan kepercayaan diri bagi para pemain sebelum kembali menghadapi tantangan di Liga Europa.

Mikel Oyarzabal menjadi salah satu pemain yang patut mendapat perhatian.

Penyerang andalan Real Sociedad itu mencetak dua gol saat menghadapi Málaga. Ketajamannya di depan gawang diharapkan kembali terlihat ketika timnya berusaha membongkar pertahanan Lillestrøm.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Malaga vs Real Sociedad: Tuan Rumah Buru Kemenangan Pertama - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Malaga vs Real Sociedad: Tuan Rumah Buru Kemenangan Pertama

Senin, 19 Oktober 2026 | 03.20 WIB

Prediksi Skor Union SG vs Real Sociedad: Susunan Pemain dan Jadwal Liga Europa - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Union SG vs Real Sociedad: Susunan Pemain dan Jadwal Liga Europa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02.29 WIB

Prediksi Skor Union SG vs Real Sociedad: Txuri-urdin Bisa Borong Gol di Den Dreef - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Union SG vs Real Sociedad: Txuri-urdin Bisa Borong Gol di Den Dreef

Kamis, 15 Oktober 2026 | 14.48 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore