Prediksi Skor Lillestrom vs Real Sociedad: Oyarzabal Siap Jadi Pembeda di Liga Europa

JawaPos.com - Real Sociedad mengincar kemenangan perdana di fase liga Liga Europa 2026/2027 saat bertandang ke markas Lillestrom SK.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Åråsen Stadion, Norwegia, Jumat (23/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Real Sociedad untuk memperbaiki posisi setelah mengawali kompetisi Eropa dengan hasil yang belum memuaskan.

Klub asal Spanyol tersebut baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan, sehingga kemenangan menjadi target penting demi menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen.

Di sisi lain, Lillestrøm juga belum menunjukkan hasil yang konsisten. Wakil Norwegia itu mengoleksi satu poin setelah kalah dari Torreense dan bermain imbang melawan Sparta Praha. Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan yang ingin dimanfaatkan untuk meraih kemenangan pertama.

Meski kedua tim sama-sama membutuhkan tiga poin, Real Sociedad memiliki modal yang cukup baik menjelang pertandingan ini.

Mereka baru saja meraih kemenangan meyakinkan 5-2 atas Málaga di La Liga. Hasil tersebut bisa menjadi suntikan kepercayaan diri bagi para pemain sebelum kembali menghadapi tantangan di Liga Europa.

Mikel Oyarzabal menjadi salah satu pemain yang patut mendapat perhatian.