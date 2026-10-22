Prediksi Celtic vs Celta Vigo di Liga Europa: The Bhoys Incar Kemenangan Kedua Beruntun

JawaPos.com - Celtic akan menjamu Celta Vigo pada matchday ketiga fase liga Liga Europa 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Celtic Park, Glasgow, Jumat (23/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah melewati dua pertandingan pertama tanpa meraih poin. Hasil positif menjadi penting bagi Celtic maupun Celta Vigo untuk menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya.

Celtic memiliki modal kepercayaan diri setelah meraih kemenangan besar di Liga Skotlandia. Sementara itu, Celta Vigo juga datang dengan bekal kemenangan di Liga Spanyol, meski performa mereka di kompetisi Eropa belum sesuai harapan.

Celtic baru saja menghancurkan Hearts dengan skor 7-1 dalam lanjutan Liga Skotlandia, Minggu (18/10/2026). Hasil tersebut menjadi dorongan positif bagi tim berjuluk The Bhoys setelah mengalami dua kekalahan beruntun di Liga Europa.

Sebelumnya, Celtic takluk 1-4 dari Benfica dan kalah 1-3 ketika menghadapi Ferencváros. Dua hasil tersebut memperlihatkan bahwa tim asuhan Martin O'Neill masih perlu membenahi permainan, terutama ketika menghadapi lawan dengan kualitas serangan yang baik.

Kemenangan atas Hearts setidaknya menunjukkan bahwa Celtic memiliki potensi untuk tampil lebih tajam. Bermain di hadapan pendukung sendiri juga bisa menjadi keuntungan bagi mereka dalam menghadapi Celta Vigo.

Meski demikian, Celtic tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Mereka masih memiliki sejumlah masalah kebugaran pemain. Cameron Carter-Vickers dan Alistair Johnston dilaporkan belum tersedia, sementara Auston Trusty juga masuk dalam daftar pemain yang diragukan atau absen berdasarkan informasi prapertandingan.

Camilo Duran menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Ia telah mencatatkan sembilan gol dan lima assist dalam 15 pertandingan musim ini. Produktivitas tersebut bisa menjadi modal penting bagi Celtic untuk membongkar pertahanan tim tamu.