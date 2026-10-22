Prediksi Skor Celje vs Salzburg: Rekor Tandang Mentereng Jadi Modal Wakil Austria di Liga Europa

Salzburg akan menghadapi tekanan tuan rumah Celje dalam laga lanjutan Liga Europa. (salzburg) JawaPos.com - Red Bull Salzburg akan bertandang ke markas Celje pada lanjutan fase liga Liga Europa 2026-2027, Kamis (22/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Tim asal Austria tersebut membawa modal positif berupa catatan tandang yang belum terkalahkan musim ini. Sebaliknya, Celje masih berusaha bangkit setelah mengawali kompetisi Eropa dengan dua kekalahan beruntun.

Pertandingan yang digelar di Stadion Z'dezele ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Salzburg saat ini berada di peringkat ke-21, sedangkan Celje menempati posisi ke-35. Kemenangan akan sangat berarti bagi keduanya, terutama bagi tuan rumah yang belum mendapatkan poin di Liga Europa.

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Salzburg datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Rheindorf Altach dengan skor 3-0 dalam lanjutan Liga Austria.

Hasil tersebut menjadi bekal penting setelah mereka sebelumnya menelan kekalahan telak 0-4 dari AC Milan di Liga Europa.

Di sisi lain, Celje masih menghadapi masalah konsistensi. Klub asal Slovenia itu kalah 0-2 dari Bayer Leverkusen pada pertandingan pembuka, sebelum kembali tumbang 0-3 saat menjamu Omonia. Dalam dua pertandingan tersebut, Celje juga belum mampu mencetak gol.