Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Levski Sofia: Tuan Rumah Incar Poin Perdana di Liga Europa

Viktoria Plzen vs Levski Sofia bakal bertarung mati-matian di Liga Europa. (istimewa)
JawaPos.com - Viktoria Plzen akan menjamu Levski Sofia pada matchday lanjutan Liga Europa 2026/2027 di Doosan Arena, Jumat (23/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk bangkit setelah mengawali kompetisi dengan hasil kurang memuaskan.
Viktoria Plzen membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka di fase liga. Sementara itu, Levski Sofia datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat hasil positif di kompetisi domestik dan catatan tandang yang cukup menjanjikan.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi modal penting bagi Viktoria Plzen. Namun, mereka tetap harus mewaspadai permainan Levski Sofia yang mampu menjaga konsistensi dalam sejumlah pertandingan terakhir.
Perjalanan Viktoria Plzen di Liga Europa musim ini belum berjalan sesuai harapan.
Mereka menelan kekalahan 0-3 dari Union Saint-Gilloise sebelum kembali gagal meraih poin saat menghadapi Ferencvaros dengan skor 1-2.
Hasil tersebut membuat Viktoria Plzen harus segera melakukan pembenahan, terutama dalam memaksimalkan peluang di depan gawang.
Kekalahan dari Ferencvaros juga menjadi pelajaran penting karena mereka gagal menghindari hukuman penalti pada menit ke-82.
Meski demikian, kemenangan 3-2 atas Jablonec di kompetisi domestik menjadi bekal positif menjelang pertandingan ini.
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Jawa Pos
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