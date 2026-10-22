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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 23 Oktober 2026 | 05.51 WIB

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs NEC di Liga Europa: Tuan Rumah Berpeluang Menang

Dinamo Zagreb akan menjamu NEC Nijmegen dalam lanjutan Liga Europa. (istimewa)

JawaPos.com - Dinamo Zagreb diprediksi mampu mengatasi perlawanan NEC Nijmegen saat kedua tim bertemu pada matchday Liga Europa 2026/2027, Kamis (22/10/2026) malam.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 23.45 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan besar di Liga Kroasia.

Dinamo Zagreb memiliki modal cukup bagus menjelang pertandingan ini.

Tim asuhan Mario Kovačević baru saja mengalahkan Slaven Belupo dengan skor 5-1 dalam lanjutan kompetisi Prva Liga. Hasil tersebut memperlihatkan ketajaman lini depan mereka sekaligus menjadi suntikan kepercayaan diri sebelum menghadapi wakil Belanda tersebut.

Dalam pertandingan melawan Slaven Belupo, Dinamo Zagreb mampu menguasai jalannya permainan dengan penguasaan bola mencapai 59 persen.

Mereka juga melepaskan 17 tembakan, dengan delapan di antaranya mengarah ke gawang lawan.

Rodríguez membuka keunggulan Dinamo Zagreb pada menit ke-16. Setelah itu, Dion Drena Beljo mencetak dua gol pada menit ke-31 dan ke-40. Miha Zajc memperbesar keunggulan pada menit ke-65, sebelum Niko Galesic memastikan kemenangan 5-1 melalui gol pada menit ke-71.

Slaven Belupo sempat mencetak gol melalui Jon Mersinaj pada menit ke-45, tetapi gol tersebut tidak cukup untuk mengubah hasil akhir pertandingan.

Editor: Edi Yulianto
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