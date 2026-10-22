Prediksi Skor Besiktas vs Crystal Palace di Liga Europa: Mampukah The Eagles Bangkit di Istanbul?

Crystal Palace bakal meladeni ketangguhan Besiktas. (Istimewa) JawaPos.com - Besiktas akan menjamu Crystal Palace pada matchday ketiga Liga Europa 2026/2027 di Stadion Tupras, Jumat (23/10/2026) 02.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk bangkit setelah sama-sama menelan kekalahan di kompetisi domestik pada akhir pekan lalu.

Besiktas memiliki modal lebih baik di kompetisi Eropa. Wakil Turki tersebut berhasil meraih dua kemenangan dalam dua pertandingan awal fase liga, masing-masing saat menghadapi Marseille dengan skor 4-1 dan Hoffenheim dengan skor 3-2.

Hasil tersebut membawa Besiktas menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi enam poin.

Mereka kini memiliki peluang untuk mempertahankan posisi di papan atas sekaligus memperbesar kesempatan melangkah ke fase berikutnya.

Namun, catatan positif di Eropa tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi Besiktas saat ini.

Mereka baru saja kalah 0-2 dari Trabzonspor di Liga Super Turki. Kekalahan itu menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan Vincenzo Italiano sebelum menghadapi Crystal Palace.