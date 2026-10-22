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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 23 Oktober 2026 | 05.41 WIB

Prediksi Skor Juventus vs Rennes di Liga Europa: Woltemade Jadi Andalan Bianconeri

Juventus akan menghadapi Rennes dalam lanjutan Liga Europa. (juventus) - Image

Juventus akan menghadapi Rennes dalam lanjutan Liga Europa. (juventus)

JawaPos.com - Juventus akan menghadapi Rennes pada matchday ketiga fase awal Liga Europa 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Allianz Stadium, Turin, Kamis (22/10/2026) malam waktu setempat atau Jumat dini hari pukul 23.45 WIB sesuai jadwal yang tercantum.

Juventus memiliki modal positif setelah meraih dua kemenangan dalam dua pertandingan awal Liga Europa musim ini.

Tim berjuluk Bianconeri tersebut mengalahkan NEC dengan skor telak 5-0, kemudian menundukkan Celta Vigo 2-1 saat bermain di Spanyol.

Hasil tersebut membuat Juventus berada dalam posisi yang menjanjikan untuk melanjutkan perjalanan di kompetisi Eropa.

Kemenangan atas Rennes akan menjaga catatan sempurna mereka sekaligus memperbesar peluang bertahan di papan atas klasemen fase liga.

Meski demikian, Juventus tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Performa mereka di kompetisi domestik masih belum stabil. Dalam lima pertandingan terakhir di Serie A, Juventus hanya mampu meraih satu kemenangan.

Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tim asal Turin itu. Mereka perlu menemukan konsistensi permainan agar hasil positif di Eropa bisa berjalan seiring dengan performa di liga domestik.

Salah satu modal penting Juventus adalah catatan kandang mereka di kompetisi Eropa. Bianconeri tercatat meraih empat kemenangan kandang beruntun dengan mencetak 12 gol dan hanya kebobolan dua kali.

Editor: Edi Yulianto
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