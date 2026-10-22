Prediksi Ferencvaros vs Torreense: Tuan Rumah Diunggulkan, Tamu Siap Mengejutkan!

Ferencvaros bakal berjibaku dengan Torreense dalam lanjutan Liga Europa. (istimewa)
JawaPos.com - Ferencvaros akan berusaha melanjutkan tren positif saat menjamu Torreense pada matchday ketiga fase awal Liga Europa 2026/2027, Kamis (22/10/2026) pukul 23.45 WIB.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, klub asal Hungaria tersebut lebih diunggulkan untuk meraih tiga poin.
Ferencvaros memiliki modal cukup kuat setelah mencatatkan dua kemenangan beruntun di kompetisi Eropa.
Mereka sukses menundukkan Celtic dengan skor 3-1, sebelum mengalahkan Plzen 2-1. Hasil tersebut menempatkan Ferencvaros di peringkat ketujuh klasemen sementara Liga Europa.
Catatan itu menjadi bekal penting bagi Ferencvaros untuk menghadapi Torreense. Selain bermain di kandang, mereka juga memiliki pengalaman lebih banyak dalam persaingan kompetisi Eropa.
Konsistensi permainan akan menjadi salah satu faktor yang menentukan peluang tim tuan rumah meraih kemenangan.
Meski demikian, Ferencvaros tetap perlu memperbaiki performa mereka di kompetisi domestik. Pada pertandingan terakhir Liga Hungaria, mereka hanya bermain imbang 1-1 melawan Kisvarda.
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Hasil tersebut membuat Ferencvaros berada di posisi keenam klasemen dengan koleksi 14 poin dari sembilan pertandingan.
Situasi itu menunjukkan bahwa Ferencvaros masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga konsistensi di berbagai kompetisi.
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Jawa Pos
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