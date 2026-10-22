Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: Sama Produktif, Kedua Tim Berpeluang Imbang

Bournemouth dan AC Milan akan saling mengalahkan dan pertandingan diprediksi berjalan sengit. (bournemouth)
JawaPos.com - Bournemouth akan menghadapi AC Milan pada matchday ketiga Liga Europa 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Vitality Stadium, Jumat (23/10/2026) pukul 02.00 WIB. Kedua tim datang dengan modal positif, sehingga duel diperkirakan berjalan menarik sejak menit awal.
Bournemouth menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan dalam persaingan Liga Europa musim ini. Meski berstatus debutan di kompetisi Eropa, The Cherries mampu mengawali perjalanan mereka dengan hasil sempurna.
Dua kemenangan dari dua pertandingan pertama membuat klub asal Inggris tersebut mengoleksi enam poin.
Pada pertandingan pembuka, Bournemouth sukses mengalahkan Real Sociedad dengan skor 2-1. Mereka kemudian melanjutkan tren positif dengan menundukkan Sturm Graz tiga gol tanpa balas.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa Bournemouth tidak sekadar menjadi peserta pelengkap, tetapi memiliki kemampuan untuk bersaing menghadapi lawan-lawan dari berbagai liga Eropa.
Kepercayaan diri Bournemouth juga meningkat setelah meraih kemenangan atas Sunderland di kompetisi domestik akhir pekan lalu.
Tambahan tiga poin itu membantu mereka keluar dari zona degradasi Liga Primer Inggris. Situasi tersebut menjadi modal penting sebelum menghadapi tim dengan pengalaman panjang seperti AC Milan.
Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu memberikan keuntungan tambahan bagi Bournemouth.
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