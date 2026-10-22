Prediksi Skor Ararat Armenia vs AZ Alkmaar: Mampukah Wakil Belanda Raih Kemenangan di Laga Tandang

JawaPos.com - AZ Alkmaar diprediksi mampu mengatasi perlawanan Ararat-Armenia pada matchday ketiga fase liga Liga Europa 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Vazgen Sargsyan Republican, Yerevan, Armenia, Jumat (23/10/2026), menjadi kesempatan bagi wakil Belanda tersebut untuk meraih kemenangan tandang pertamanya di kompetisi musim ini.

AZ Alkmaar datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Hapoel Be'er Sheva pada pertandingan sebelumnya. Hasil itu menjadi respons positif setelah mereka kalah 0-1 dari Sunderland pada laga pembuka. Sementara itu, Ararat-Armenia masih berusaha mencari hasil terbaik setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase liga.

Perbedaan pengalaman di kompetisi Eropa membuat AZ Alkmaar lebih diunggulkan. Namun, mereka tetap harus mewaspadai tuan rumah yang berpotensi memberikan perlawanan, terutama setelah meraih kemenangan di kompetisi domestik.

Ararat-Armenia saat ini belum mengoleksi poin dari dua pertandingan Liga Europa. Mereka kalah 1-4 dari Sparta Praha pada laga pembuka sebelum kembali tumbang dengan skor 1-3 saat menghadapi Jagiellonia Bialystok.

Dua hasil tersebut memperlihatkan persoalan di lini pertahanan Ararat-Armenia. Mereka sudah kebobolan tujuh gol dan baru mencetak dua gol dalam dua pertandingan. Catatan itu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Manuel Tulipa sebelum menghadapi lawan dengan kualitas serangan yang lebih teruji.

Ketika menghadapi Jagiellonia, Ararat-Armenia sempat menyamakan kedudukan melalui Zidane Banjaqui pada menit ke-11. Namun, mereka kembali tertinggal hanya dua menit berselang setelah Kamil Jozwiak mencetak gol untuk tim tuan rumah.

Rodrigo Conceicao dan Osman Sow kemudian memastikan kemenangan Jagiellonia. Ararat-Armenia pun harus kembali menerima hasil negatif meski sempat menunjukkan kemampuan untuk menciptakan peluang.