Prediksi Skor Ararat Armenia vs AZ Alkmaar: Mampukah Wakil Belanda Raih Kemenangan di Laga Tandang

Ararat Armenia vs AZ Alkmaar akan saling mengalahkan di Liga Europa, siapa keluar sebagai pemenang. (istimewa)
JawaPos.com - AZ Alkmaar diprediksi mampu mengatasi perlawanan Ararat-Armenia pada matchday ketiga fase liga Liga Europa 2026/2027.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Vazgen Sargsyan Republican, Yerevan, Armenia, Jumat (23/10/2026), menjadi kesempatan bagi wakil Belanda tersebut untuk meraih kemenangan tandang pertamanya di kompetisi musim ini.
AZ Alkmaar datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Hapoel Be'er Sheva pada pertandingan sebelumnya. Hasil itu menjadi respons positif setelah mereka kalah 0-1 dari Sunderland pada laga pembuka. Sementara itu, Ararat-Armenia masih berusaha mencari hasil terbaik setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase liga.
Perbedaan pengalaman di kompetisi Eropa membuat AZ Alkmaar lebih diunggulkan. Namun, mereka tetap harus mewaspadai tuan rumah yang berpotensi memberikan perlawanan, terutama setelah meraih kemenangan di kompetisi domestik.
Ararat-Armenia saat ini belum mengoleksi poin dari dua pertandingan Liga Europa. Mereka kalah 1-4 dari Sparta Praha pada laga pembuka sebelum kembali tumbang dengan skor 1-3 saat menghadapi Jagiellonia Bialystok.
Dua hasil tersebut memperlihatkan persoalan di lini pertahanan Ararat-Armenia. Mereka sudah kebobolan tujuh gol dan baru mencetak dua gol dalam dua pertandingan. Catatan itu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Manuel Tulipa sebelum menghadapi lawan dengan kualitas serangan yang lebih teruji.
Ketika menghadapi Jagiellonia, Ararat-Armenia sempat menyamakan kedudukan melalui Zidane Banjaqui pada menit ke-11. Namun, mereka kembali tertinggal hanya dua menit berselang setelah Kamil Jozwiak mencetak gol untuk tim tuan rumah.
Rodrigo Conceicao dan Osman Sow kemudian memastikan kemenangan Jagiellonia. Ararat-Armenia pun harus kembali menerima hasil negatif meski sempat menunjukkan kemampuan untuk menciptakan peluang.
Meski penampilannya di Eropa belum memuaskan, kondisi Ararat-Armenia di kompetisi domestik terbilang lebih baik. Mereka berada di posisi kedua Liga Primer Armenia dengan 23 poin, terpaut lima angka dari pemuncak klasemen Noah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022