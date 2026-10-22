Prediksi Skor FK Crvena Zvezda vs Copenhagen di UEFA Conference League, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

JawaPos.com - FK Crvena Zvezda akan menghadapi FC Copenhagen pada matchday kedua UEFA Conference League 2026/2027, Kamis (22/10/2026) pukul 23.45 WIB. Kedua tim memiliki modal berbeda menjelang pertandingan ini, tetapi sama-sama berpeluang meraih hasil positif.

FK Crvena Zvezda menatap laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan telak 5-1 atas Mladost Lučani di kompetisi SuperLiga Serbia. Hasil tersebut memperlihatkan ketajaman lini serang sekaligus kemampuan mereka mengendalikan jalannya pertandingan.

Di sisi lain, FC Copenhagen datang dengan hasil imbang 1-1 melawan AGF Aarhus di Superliga Denmark. Meski gagal meraih kemenangan, klub asal Denmark itu tetap menunjukkan kemampuan menciptakan peluang dan memiliki catatan gol yang patut diperhitungkan.

Pertemuan kedua tim diperkirakan berjalan ketat. FK Crvena Zvezda memiliki keuntungan bermain di kandang, sedangkan Copenhagen berpotensi memberikan perlawanan melalui produktivitas lini depan dan serangan cepat.

FK Crvena Zvezda memperlihatkan performa impresif ketika menghadapi Mladost Lučani. Mereka menguasai 70 persen bola dan menghasilkan 32 tembakan, dengan 11 di antaranya mengarah tepat ke gawang lawan.

Aleksandar Katai membuka keunggulan FK Crvena Zvezda pada menit ke-43. Marko Arnautović kemudian menggandakan skor dua menit setelah babak kedua dimulai, sebelum Mohammad Abu Fani memperlebar keunggulan pada menit ke-56.

Osman Bukari menambah gol pada menit ke-73, sedangkan Timi-Max Elšnik melengkapi kemenangan lima gol FK Crvena Zvezda pada menit ke-79. Mladost Lučani hanya mampu membalas satu gol dan kesulitan mengimbangi dominasi lawan.

Selain tajam dalam menyerang, FK Crvena Zvezda juga memiliki pertahanan yang cukup solid. Mereka hanya kebobolan empat gol dalam enam pertandingan terakhir. Catatan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Copenhagen yang mempunyai kemampuan membangun serangan.

Meski demikian, FK Crvena Zvezda tetap harus menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Menghadapi lawan dengan kualitas serangan yang baik membuat mereka tidak bisa hanya mengandalkan dominasi penguasaan bola.