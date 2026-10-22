Prediksi Skor Union Saint-Gilloise vs Hapoel Be’er Sheva: Tuan Rumah Siap Gebuk Wakil Israel

Union SG diunggulkan atas Hapoel Be’er Sheva di Liga Europa berkat tren positif dan rekor tandang lawan. (Istimewa)
JawaPos.com - Union Saint-Gilloise (Union SG) diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan saat menghadapi Hapoel Be’er Sheva pada lanjutan fase liga Liga Europa 2026/2027, Kamis (22/10/2026) malam waktu setempat.
Wakil Belgia tersebut punya modal yang cukup meyakinkan setelah melewati 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi tanpa kekalahan.
Sebaliknya, Hapoel Be’er Sheva masih kesulitan menunjukkan performa konsisten di kompetisi Eropa, terutama ketika bermain di luar kandang.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf, Jerman. Meski berstatus sebagai tuan rumah, Union SG tidak akan bermain di stadion sendiri. Laga juga digelar di tempat netral tanpa kehadiran penonton.
Situasi tersebut membuat Union SG tidak sepenuhnya mendapatkan keuntungan kandang. Namun, performa mereka dalam beberapa pekan terakhir tetap menjadi modal penting untuk menghadapi wakil Israel tersebut.
Union SG baru saja mengalahkan Nijlen dengan skor 3-0 pada ajang Piala Belgia. Tiga gol kemenangan dicetak Raul Florucz, Besfort Zeneli, dan Kamiel Van de Perre pada babak kedua.
Hasil tersebut memperpanjang catatan positif tim asuhan David Hubert menjadi 10 pertandingan tanpa kekalahan, dengan rincian tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang.
Performa Union SG di Liga Europa juga cukup menjanjikan. Mereka mengawali fase liga dengan kemenangan 3-0 atas Viktoria Plzen di kandang lawan, sebelum bermain imbang 1-1 melawan Real Sociedad.
Dua hasil tersebut menunjukkan bahwa Union SG mampu bersaing menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.
Mereka memiliki kemampuan untuk tampil agresif sekaligus menjaga keseimbangan ketika mendapatkan tekanan.
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