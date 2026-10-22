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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 23 Oktober 2026 | 00.25 WIB

Prediksi Lech Poznan vs Sunderland: The Black Cats Incar Kemenangan Ketiga di Liga Europa

Granit Xhaka tetap bertahan di Sunderland pada musim 2026/2027. (@granitxhaka/Instagram). - Image

Granit Xhaka tetap bertahan di Sunderland pada musim 2026/2027. (@granitxhaka/Instagram).

JawaPos.com - Sunderland akan menghadapi Lech Poznan pada matchday ketiga fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di Stadion Enea, Polandia, Kamis (22/10/2026) malam.

Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 23.45 WIB ini menjadi kesempatan bagi tim tamu untuk mempertahankan catatan sempurna di kompetisi Eropa.

Sunderland datang dengan modal dua kemenangan dari dua pertandingan awal.

The Black Cats berhasil mengalahkan AZ Alkmaar dan Torreense sehingga mengumpulkan enam poin. Hasil tersebut menempatkan mereka di jajaran sembilan besar klasemen sementara fase liga.

Situasi Sunderland di kompetisi domestik justru berbanding terbalik. Tim asuhan Regis Le Bris itu sedang mengalami periode sulit setelah menelan empat kekalahan beruntun di Premier League.

Kekalahan 0-2 dari Bournemouth pada akhir pekan lalu semakin memperlihatkan sejumlah masalah yang perlu segera dibenahi.

Dalam pertandingan tersebut, Sunderland gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran.

Ketidakmampuan memaksimalkan peluang menjadi perhatian tersendiri menjelang lawatan ke Polandia. Mereka membutuhkan peningkatan efektivitas serangan jika ingin menjaga peluang membawa pulang tiga poin.

Selain penyelesaian akhir, lini pertahanan Sunderland juga belum menunjukkan konsistensi. Mereka selalu kebobolan dalam 10 pertandingan tandang terakhir di semua kompetisi dengan total 19 gol bersarang di gawang mereka.

Editor: Banu Adikara
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