Prediksi Pafos FC vs Riga FC di UEFA Conference League: Tuan Rumah Incar Poin Penuh di Kandang

Ilustrasi sepak Bola. (Mohammad Ayudha/Antara)
JawaPos.com - Pafos FC akan menghadapi Riga FC dalam lanjutan UEFA Conference League 2026/2027, Kamis (22/10/2026) pukul 23.45 WIB.
Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membawa modal yang cukup baik dari kompetisi domestik masing-masing.
Pafos FC dijadwalkan tampil di Stadion Alphamega dengan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Sementara itu, Riga FC datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati delapan pertandingan beruntun tanpa kekalahan.
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Duel ini juga menjadi pertemuan pertama kedua klub. Karena belum memiliki catatan head to head, pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan bagi Pafos FC maupun Riga FC untuk mengukur kekuatan lawan secara langsung di kompetisi Eropa.
Pafos FC mengawali persiapan menuju pertandingan ini setelah bermain imbang 0-0 melawan APOEL di kompetisi Liga Siprus. Hasil tersebut membuat mereka belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir.
Meski demikian, performa Pafos secara keseluruhan masih cukup menjanjikan. Mereka hanya menelan dua kekalahan dalam 11 pertandingan terakhir. Catatan itu menjadi modal penting bagi tim tuan rumah untuk menghadapi Riga yang sedang berada dalam tren positif.
Bermain di Stadion Alphamega juga bisa memberikan keuntungan tersendiri bagi Pafos. Mereka hanya mengalami satu kekalahan dalam enam pertandingan kandang terakhir. Namun, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam urusan mencetak gol.
Pafos tercatat melewati tiga pertandingan kandang berturut-turut tanpa kemenangan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri belum sepenuhnya mampu mereka manfaatkan.
Efektivitas lini depan akan menjadi salah satu faktor penentu dalam pertandingan nanti. Pafos perlu lebih tenang saat membangun serangan dan memaksimalkan peluang yang didapat agar tidak kembali kehilangan poin.
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