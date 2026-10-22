Prediksi Skor Saburtalo Tbilisi vs Mjallby AIF: Duel Ketat, Tim Tamu Sedikit Diunggulkan

JawaPos.com - Saburtalo Tbilisi akan menghadapi Mjällby AIF pada matchday kedua UEFA Conference League, Kamis (22/10/2026) pada pukul 23.45 WIB.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Mikheil Meskhi, Georgia, ini diprediksi berjalan ketat dengan peluang kedua tim yang relatif berimbang.

Saburtalo Tbilisi berstatus sebagai tuan rumah dan memiliki kesempatan memanfaatkan dukungan publik sendiri.

Sementara itu, Mjällby AIF datang dengan modal kemenangan di kompetisi domestik Swedia. Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang melangkah lebih jauh di kompetisi Eropa.

Saburtalo berusaha memanfaatkan momentum setelah meraih kemenangan 2-0 atas Dila Gori dalam lanjutan Erovnuli Liga.

Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi tim asal Georgia itu sebelum menghadapi lawan yang memiliki karakter permainan berbeda.

Meski demikian, Saburtalo tetap perlu memperbaiki konsistensi permainan mereka di level kontinental.

Menghadapi Mjällby, lini pertahanan tuan rumah dituntut tampil disiplin, terutama dalam mengantisipasi serangan langsung dan duel fisik yang kemungkinan menjadi salah satu senjata tim tamu.