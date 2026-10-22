Prediksi Skor Lech Poznan vs Sunderland di Liga Europa: The Black Cats Gulung Tuan Rumah

JawaPos.com - Lech Poznan akan menghadapi Sunderland dalam lanjutan Liga Europa 2026/2027. The Black Cats -julukan Sunderland- berpotensi bungkam tuan rumah.

Lech Poznan bakal menjamu tamunya dari Inggris, yaitu Sunderland. Pertandingan tersebut dijadwalkan digelar di Enea Stadion Polandia, dengan kick-off pukul 23.45 WIB.

Sunderland datang dengan modal menjanjikan. Tim asuhan Regis Le Bris itu memenangi dua pertandingan awal fase Liga Europa 2026/2027 dengan menumbangkan AZ Alkmaar dan Torreense.

Catatan dua kemenangan itu membawa Sunderland menempati peringkat ke-9 dengan enam poin. The Black Cats mampu membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di kompetisi antarklub Eropa.

Meski tampil impresif di Liga Europa, Sunderland tengah menghadapi periode sulit di Liga Inggris. The Black Cats menelan empat kekalahan secara beruntun, termasuk 0-2 dari Bournemouth akhir pekan lalu.

Rapuhnya lini pertahanan menjadi pekerjaan rumah utama bagi Sunderland menjelang lawatan ke Polandia. The Black Cats tercatat gagal mencatatkan nirbobol dalam 10 pertandingan tandang terakhir di semua kompetisi dan telah kebobolan 19 gol, sehingga konsentrasi di lini belakang perlu ditingkatkan jika ingin membawa pulang poin penuh.

Sementara, Lech Poznan tampil melempem di fase Liga Europa. Klub asal Polandia itu menelan kekalahan dalam dua pertandingan beruntun dari Crystal Palace dan Bayer Leverkusen.

Namun, Lech Poznan memiliki alasan untuk percaya diri setelah meraih kemenangan telak 6-1 atas Korona Kielce di kompetisi domestik akhir pekan lalu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa juara bertahan Liga Polandia itu tetap memiliki daya gedor berbahaya, terutama melalui Patrik Walemark yang telah mengoleksi 11 gol dalam 19 penampilan musim ini.