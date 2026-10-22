Liga Champions Masih Jadi Arena Bermain PSG, Akhiri Laju Kemenangan Barcelona

JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) masih tim terbaik di Liga Champions. Juara dua musim terakhir itu berada dalam jalur tepat untuk meraih hat-trick juara pada musim ini mengacu keberhasilan mengalahkan tim-tim terbaik di liga elite Eropa.

Setelah mempermalukan Manchester City 4-2 di Stadion Etihad, Manchester, pada matchday kedua (15/10), Les Parisiens –sebutan PSG– membuat FC Barcelona tidak berkutik di Parc des Princes, Paris, dalam matchday ketiga kemarin (21/10). City adalah satu-satunya tim yang sapu bersih kemenangan hingga matchweek ketujuh di Premier League, sedangkan Barca sempurna dalam sembilan jornada awal LALIGA.

”Tidak ada yang tidak mungkin (PSG meraih hat-trick juara Liga Champions musim ini, Red). Kami sangat bersemangat (mewujudkannya),” tutur Fabian Ruiz, gelandang PSG yang mencetak gol keempat ke gawang Barca kemarin dilansir dari Canal+. Ruiz merayakan gol dengan gestur ngedot yang merujuk pada putranya yang lahir 4 Oktober lalu, Bertin.

Kemenangan kemarin membuat PSG memuncaki klasemen sementara setelah sapu bersih tiga matchday awal. Hanya Liverpool FC (LFC) yang menyamai capaian Les Parisiens.

Teror Virage Auteuil Kemenangan PSG sedikit banyak dibantu Ultras PSG yang ada di Virage Auteuil – sebutan tribun utara Parc des Princes. Mereka meneror lawan dengan membentangkan banner besar bertulisan ”Massacre a la parisienne” (Pembantaian ala Paris).

Ada pula banner raksasa bergambar sosok bertopeng memegang gergaji mesin dan merusak lambang Barca maupun spanduk bertulisan ”Puta Barca”. Semua itu membuat Barca keberatan dan melaporkannya ke UEFA usai laga. Media-media Spanyol mengklaim, PSG terancam denda gara-gara banner fans mereka.

Triple Cedera Sayangnya, kemenangan PSG atas Barca dibayar mahal dengan cederanya tiga pemain pilar. False 9 Ousmane Dembele paling awal meninggalkan lapangan. Peraih Ballon d’Or 2025 itu ditarik keluar pada menit ke-20 karena kesakitan pada bagian belakang paha kiri.

Kapten tim sekaligus bek tengah Marquinhos dan wide attacker Khvicha Kvaratskhelia menyusul keluar pada menit ke-58 dan 59. Marquinhos cedera otot paha kanan, sedangkan Kvara dilaporkan mengalami robekan ACL di lutut kanan. Cedera Kvara pun mendapat atensi khusus dari entraineur Luis Enrique karena bintang timnas Georgia itu berpotensi absen lama.

”Tingkat keparahannya belum diketahui, tetapi aku berharap yang terbaik,” kata Lucho –sapaan akrab Luis Enrique– seperti dilansir dari L’Equipe.