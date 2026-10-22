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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.49 WIB

Manchester United Kalah dari Como, Youri Tielemans: Kami Kalah Segalanya

Youri Tielemans saat laga kekalahan Manchester United lawan Como. (Dok. UEFA) - Image

Youri Tielemans saat laga kekalahan Manchester United lawan Como. (Dok. UEFA)

JawaPos.com - Youri Tielemans mengakui bahwa Manchester United kalah segalanya saat ditumbangkan Como di pertandingan ketiga Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 1-4 tersebut dimainkan di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Rabu (21/10/2026). 

Perasaan kecewa dirasakan Youri Tielemans karena Manchester United kalah dalam penguasaan bola. Pada laga tersebut, Setan Merah menguasai bola sebanyak 45 persen. 

Bahkan di babak pertama, Manchester United hanya memiliki 36 persen penguasaan bola. Sementara Como menguasai permainan dengan penguasaan bola 64 persen. 

"Kami kalah dalam penguasaan bola hampir sepanjang pertandingan, jadi ini adalah malam yang sangat mengecewakan. Ini tentang segalanya," kata Youri Tielemans 

Menurut pemain timnas Belgia tersebut, para pemain Man United harus bagus secara taktik dan juga usaha di lapangan. Tielemans menilai dua hal tersebut tidak terlihat saat melawan Como

"Anda bisa bagus secara taktik, tetapi jika usaha tidak bagus [maka itu tidak akan berhasil] dan sebaliknya. Anda perlu bagus dalam segala hal dan malam ini kami bermain buruk. Intinya adalah itu," pungkas Youri Tielemans

Michael Carrick memainkan Youri Tielemans sebagai gelandang serang. Dia bermain selama 90 menit dengan melakukan 61 sentuhan bola. 

Secara statistik permainan, Tielemans masih belum banyak menunjukkan kreativitas dan juga ancaman ke gawang Como. Melansir Fotmob, gelandang 29 tahun tersebut menciptakan satu peluang dan satu tendangan ke gawang. 

Editor: Banu Adikara
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