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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.24 WIB

Manchester United Keok 1-4 di Tangan Como, Ruben Amorim Ogah Komentar

Manchester United menelan kekalahan telak 1-4 saat bertandang ke markas Como. Dua gol Nico Paz membuat Setan Merah semakin tertekan di Liga Champions. (Dok. BR Football) - Image

Manchester United menelan kekalahan telak 1-4 saat bertandang ke markas Como. Dua gol Nico Paz membuat Setan Merah semakin tertekan di Liga Champions. (Dok. BR Football)

JawaPos.com - Ruben Amorim memilih tidak banyak bicara soal Manchester United setelah mantan klubnya itu menelan kekalahan telak 4-1 dari Como di Liga Champions. Pelatih berusia 41 tahun tersebut menegaskan bahwa dirinya kini sepenuhnya fokus menjalani tugas bersama AC Milan.

Amorim dipecat Manchester United pada Januari setelah 14 bulan menangani klub. Ia kemudian ditunjuk AC Milan pada Juni dan kini bersiap menghadapi Bournemouth dalam pertandingan Liga Europa pada Kamis malam.

Meski masa baktinya di Old Trafford berakhir dengan kekecewaan, Amorim mengaku tidak mengalami perubahan besar sebagai pribadi. Ia merasa hanya menjadi pelatih yang lebih berpengalaman dibandingkan ketika pertama kali menangani United.

Amorim Tegaskan Fokus pada AC Milan

Melansir ESPN, dalam konferensi pers di Stadion Vitality, Amorim menegaskan bahwa dirinya tidak ingin membahas situasi Manchester United. Ia menyebut AC Milan sebagai prioritas utama dan tidak ingin terganggu oleh persoalan yang sedang dihadapi mantan klubnya.

"Secara keseluruhan, saya pikir yang terpenting adalah saya berada di sini sebagai manajer AC Milan," kata Amorim, dikutip oleh Milan News.

"Saya tidak punya komentar apa pun tentang United. Yang bisa saya katakan adalah saya menyukai klub dan atmosfernya. Apa yang terjadi tidak mengubah hal itu."

Amorim juga menegaskan bahwa pengalaman bersama United tidak mengubah pandangannya terhadap klub tersebut. Namun, ia kini memilih memusatkan perhatian pada pekerjaan yang sedang dijalaninya bersama Milan.

"Lalu saya pindah, sekarang saya di AC Milan dan saya fokus pada ini: di setiap klub besar, masalah selalu mengintai. Saya fokus pada diri kami sendiri dan saya tidak memikirkan tim lain. Masa lalu saya di United tidak penting; apa yang saya katakan ketika saya menandatangani kontrak di sana tetap sama."

Editor: Banu Adikara
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