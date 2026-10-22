Cesc Fabregas dan Nico Paz Persembahkan Kemenangan atas Manchester United untuk Fans Como

Cesc Fabregas dan Nico Paz mendedikasikan kemenangan Como 4-1 atas Manchester United di Liga Champions untuk para pendukung. (Istimewa)
JawaPos.com - Cesc Fabregas dan Nico Paz mempersembahkan kemenangan bersejarah Como atas Manchester United kepada para pendukung yang tetap setia selama bertahun-tahun, termasuk ketika klub Italia tersebut melewati masa-masa sulit.
Como tampil luar biasa dengan mengalahkan United 4-1 dalam pertandingan Liga Champions pada Rabu. Bermain di Stadion Giuseppe Sinigaglia yang berkapasitas 10.000 penonton, klub Italia itu menunjukkan kualitas permainan kelas atas dalam musim debut mereka di kompetisi utama Eropa.
Kemenangan tersebut terasa semakin istimewa karena diraih atas Manchester United, klub yang telah tiga kali menjuarai Liga Champions. Bagi Fabregas dan Paz, hasil ini bukan sekadar tambahan tiga poin, melainkan momen penting bagi klub dan para pendukungnya.
Fabregas Ingin Anak-anak Como Bangga dengan Klubnya
Melansir ESPN, Fabregas berharap kemenangan atas United bisa membangkitkan kebanggaan lokal di seluruh kota Como. Ia ingin keberhasilan timnya menjadi alasan bagi anak-anak untuk semakin dekat dengan klub. "Kami tahu sejarah klub kami, betapa banyak penderitaan yang telah mereka alami selama bertahun-tahun terakhir," kata Fabregas.
"Tentu saja, saya berharap besok semua anak laki-laki dan perempuan pergi ke sekolah mengenakan seragam Como dan merasa bangga."
Pelatih asal Spanyol itu memahami bahwa perjalanan Como tidak selalu berjalan mulus. Karena itu, kemenangan besar di Liga Champions menjadi kesempatan untuk memberikan kebahagiaan kepada para pendukung yang telah bertahan melewati berbagai kesulitan.
Nico Paz Sebut Kemenangan Ini sebagai Malam Bersejarah
Nico Paz menjadi salah satu bintang utama Como dalam pertandingan tersebut. Mantan gelandang Real Madrid itu mencetak dua gol dan memberikan assist untuk gol kedua yang dicetak Anastasios Douvikas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022