Cesc Fabregas dan Nico Paz Persembahkan Kemenangan atas Manchester United untuk Fans Como

JawaPos.com - Cesc Fabregas dan Nico Paz mempersembahkan kemenangan bersejarah Como atas Manchester United kepada para pendukung yang tetap setia selama bertahun-tahun, termasuk ketika klub Italia tersebut melewati masa-masa sulit.

Como tampil luar biasa dengan mengalahkan United 4-1 dalam pertandingan Liga Champions pada Rabu. Bermain di Stadion Giuseppe Sinigaglia yang berkapasitas 10.000 penonton, klub Italia itu menunjukkan kualitas permainan kelas atas dalam musim debut mereka di kompetisi utama Eropa.

Kemenangan tersebut terasa semakin istimewa karena diraih atas Manchester United, klub yang telah tiga kali menjuarai Liga Champions. Bagi Fabregas dan Paz, hasil ini bukan sekadar tambahan tiga poin, melainkan momen penting bagi klub dan para pendukungnya.

Fabregas Ingin Anak-anak Como Bangga dengan Klubnya

Melansir ESPN, Fabregas berharap kemenangan atas United bisa membangkitkan kebanggaan lokal di seluruh kota Como. Ia ingin keberhasilan timnya menjadi alasan bagi anak-anak untuk semakin dekat dengan klub. "Kami tahu sejarah klub kami, betapa banyak penderitaan yang telah mereka alami selama bertahun-tahun terakhir," kata Fabregas.

"Tentu saja, saya berharap besok semua anak laki-laki dan perempuan pergi ke sekolah mengenakan seragam Como dan merasa bangga."

Pelatih asal Spanyol itu memahami bahwa perjalanan Como tidak selalu berjalan mulus. Karena itu, kemenangan besar di Liga Champions menjadi kesempatan untuk memberikan kebahagiaan kepada para pendukung yang telah bertahan melewati berbagai kesulitan.

Nico Paz Sebut Kemenangan Ini sebagai Malam Bersejarah