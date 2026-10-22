Rating Pemain Arsenal vs Bayern: Rice 8, Saka Jadi Sorotan di Liga Champions

JawaPos.com -Arsenal terhindar dari kekalahan saat bermain imbang 2-2 melawan Bayern Munich dalam pertandingan fase liga Liga Champions 2026/2027. Declan Rice menjadi penyelamat The Gunners lewat gol penyeimbang pada menit ke-82 di Allianz Arena, Kamis (22/10) dini hari WIB.

Pertandingan tersebut juga diwarnai kekhawatiran terhadap kondisi Bukayo Saka. Winger andalan Arsenal itu harus meninggalkan lapangan pada menit ke-10 setelah mengalami dugaan cedera paha.

Eberechi Eze yang masuk menggantikan Saka langsung memberikan kontribusi penting. Dia membuka keunggulan Arsenal pada menit ke-25 setelah menerima umpan Martin Odegaard.

Bayern menyamakan kedudukan melalui Alphonso Davies pada menit ke-35. Harry Kane kemudian membawa tuan rumah berbalik unggul lewat titik penalti pada menit ke-61 setelah bola mengenai tangan Jurrien Timber di kotak terlarang.

Arsenal akhirnya menyamakan kedudukan melalui Rice. Gelandang Inggris itu melakukan kombinasi apik dengan Viktor Gyokeres sebelum melepaskan tembakan rendah yang tidak mampu dihentikan Manuel Neuer.

The Gunners sempat berusaha mencari gol kemenangan. Jurrien Timber bahkan memaksa Neuer melakukan penyelamatan gemilang, tetapi skor 2-2 bertahan hingga pertandingan berakhir.

Dikutip dari sejumlah laporan pertandingan, Rice dan Eze menjadi dua pemain Arsenal yang paling menonjol. Berikut rating pemain Arsenal dalam laga kontra Bayern Munich.

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Melakukan sejumlah penyelamatan penting, termasuk ketika menggagalkan peluang Serge Gnabry pada babak pertama dan Dayot Upamecano pada babak kedua. Distribusi bola jarak jauhnya juga membantu Arsenal membangun serangan.